Deputado  quer que baixe ICMS cobrado sobre os combustíveis 

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta quarta-feira (18), para criticar os constantes aumentos que a gasolina vêm sofrendo ultimamente em Sergipe e em todo o Brasil.

De acordo com Georgeo Passos, o preço que é repassado ao final para os consumidores não depende unicamente dos aumentos realizados pela Petrobras. “A gasolina é um derivado do petróleo, e o barril de petróleo é tarifado conforme o aumento do dólar”

“Mas sabemos que no preço final do litro de gasolina também estão outras taxas, como o preço da distribuição e revenda, da produção do etanol, mas está também o ICMS. Os governos estaduais estão lucrando bastante com esses aumentos constantes”.

Para o deputado, o momento é propício para uma busca de alternativas que possam diminuir o preço dos combustíveis e do gás. “Precisamos abrir um diálogo nesta Casa, com o Governo do Estado para que se viabilize diminuir a porcentagem do ICMS dos combustíveis”.

“Hoje, o Governo do Estado cobra uma taxa de 29% de ICMS em cima do preço final que vem da Petrobras e isso encarece demais o valor para os consumidores. Está ficando insustentável o preço cobrado na gasolina e no botijão de gás. Só este ano, tivemos um aumento de 51% na gasolina. Esta Casa precisa fazer um debate sobre isto”.