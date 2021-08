Estudantes da Kuality Socorro doam sangue para colaborar com estoques do Hemose

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu nesta quarta-feira, 18, uma caranava com alunos do curso técnico em enfermagem do Centro de Formação Kuality Brasil, unidade de Nossa Senhora de Socorro. A iniciativa visa sensibilizar a população para importância do ato regular de doar, e contribuir com os estoques dos sangues, O, A, B e AB, positivo e negativo.

No grupo com cerca de 30 participantes, as alunas Ivana Darllin, Angélica Silva de Santana e Larissa Santana Dantas doaram sangue pela primeira vez. “A escola organizou palestras explicando como funciona a doação de sangue e a importância do ato para ajudar pacientes que precisam de transfusões sanguíneas”, ressaltou as colegas.

Presente na campanha, Markus Nascimento, destacou que o ato de doar sangue é um gesto de amor e solidariedade com o próximo. “Podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, o procedimento transfusional pode ser solicitado pelo médico em várias situações como, um tratamento, cirurgias ou ainda um acidente de trânsito”, explicou o doador.

A gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas salientou a importância das parcerias. “Temos várias instituições como a Kuality, que se solidarizam com a doação de sangue e estimulam funcionários, estudantes, militares e a comunidade geral, para doação de sangue”, disse a assistente social, ao pontuar que em períodos críticos, onde há redução nas doações de sangue as parcerias chegam junto para manter a doação regular.

Serviço

Para doar é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 Kg, portar documento original oficial com foto e comparecer ao Hemocentro bem alimentado. Mais informações através dos telefones: (79)3225-8039, 3259-3174 ou 99191-2977.

Fonte e foto SES