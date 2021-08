Estudantes retomam as atividades práticas na escola

Após o retorno das aulas presenciais de todas as turmas, o Centro de Excelência Master tem retomado também as atividades práticas dos estudantes, seguindo o cumprimento de todos os protocolos de biossegurança em relação à Covid-19. Nesta última semana, os alunos da Educação Infantil voltaram a ter aulas na cozinha experimental da escola, bem como na horta, na fazendinha, sala de leitura, psicomotricidade, dentre outras atividades. O uso dos ambientes específicos de cada modalidade é importante porque proporciona ao aluno uma maior imersão e experiência prática ao conhecimento teórico que é lecionado pela equipe pedagógica.

Para comemorar o Dia do Estudante, celebrado em 11 de agosto, o Centro de Excelência Master preparou uma ação especial de recepção dos alunos, logo no início da manhã. Estudantes de todos os níveis de ensino foram recebidos pelas equipes pedagógicas com palavras de estímulo e felicitações, e também receberam mimos, como adesivos e bottons, que fazem referência aos alunos como verdadeiros medalhistas de ouro da Educação. Parabéns a todos!

Foto: Victor Caldas

Da assessoria