Governador Belivaldo Chagas autoriza Processo Seletivo Simplificado da Educação

Medida reforça os investimentos que já vêm sendo realizados nas escolas, especialmente com o retorno das aulas presenciais

O governador Belivaldo Chagas autorizou, na tarde desta terça-feira (17), a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para ocupação de vagas de merendeiros, vigilantes e executores de serviços básicos nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Em reunião com os secretários estaduais Josué Modesto (Seduc), Marco Antônio Queiroz (Sefaz), George Trindade (Sead) e o procurador-geral do Estado, Vinícius Oliveira, no Palácio dos Despachos, Belivaldo informou que os profissionais serão contratados conforme for surgindo a necessidade nas escolas estaduais. Nos próximos dias, a Secretaria de Estado da Educação do Esporte e da Cultura publicará o edital do PSS com todos os detalhes. Também participaram da reunião o superintendente da Sefaz, Marcos Venicios, e a superintendente de Recursos Humanos da Seduc, Zélia Apóstolo.

De acordo com o governador, a medida reforça os investimentos que já vêm sendo realizados nas escolas, especialmente com o retorno das aulas presenciais. “Nossas escolas estão bem estruturadas para receber nossos alunos e o PSS além de agregar ainda mais às unidades, também abre oportunidade de emprego para os sergipanos”, destacou.

Desde que o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) autorizou a volta às aulas presenciais que as escolas da rede estadual iniciaram uma força-tarefa para melhor atender aos alunos. Os recursos repassados pela Seduc por meio do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais (Profin) foi fundamental para a adequação de todas as 324 escolas da rede.

Para a execução dos trabalhos, o Governo de Sergipe liberou R$ 7.115.780,71 referente à parcela complementar do Profin Custeio. Desse total, R$ 5.904.660,00 são do Profin Pandemia que serão utilizados na complementação dos investimentos feitos em 2020, como a aquisição de equipamentos de proteção individual e coletiva, insumos e serviços de desinfecção ambiental. Completam os investimentos R$ 1.211.120,71 referentes ao Vale-Gás, para que as escolas possam fazer a aquisição do gás de cozinha e preparo da merenda.

As aulas remotas devem permanecer diariamente na maioria das unidades de ensino, e as aulas presenciais ocorrerão em sistema de rodízio semanal. Para isso, os estudantes serão distribuídos em grupos, que farão revezamento com aulas presenciais e remotas.

Melhor do País

As medidas adotadas pelo Governo de Sergipe para garantir segurança a alunos, professores e funcionários no retorno das aulas presenciais são consideradas as melhores do país, de acordo com um grupo de pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária, que monitora as políticas de enfrentamento da pandemia. Sergipe e Ceará estão empatados com 77 pontos, num índice de 0 a 100. Quanto maior a nota, mais próximas as políticas públicas estão das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de autoridades sanitárias dos EUA e da Europa. A pesquisa foi publicada pela Folha de São Paulo no dia 11 de julho.

Foto: Mário Sousa