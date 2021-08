Governo paga benefício do Cartão Mais Inclusão a 14 mil famílias nesta quarta-feira

Após a sanção, pelo governador Belivaldo Chagas, da Lei que regulamenta a prorrogação do benefício emergencial do Cartão Mais Inclusão – CMais até o mês de outubro, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) encaminhou o pagamento de aproximadamente R$ 1,6 milhão ao Banese, para crédito do benefício, referente ao mês de agosto, a cerca de 14 mil famílias. Nesta quarta-feira (18), os valores já estão disponíveis para utilização na aquisição de gêneros alimentícios, através do CMais. Os seis mil beneficiários do CMais permanente receberam no último dia 10.

O Projeto de Lei de autoria do Executivo, regulamentando a prorrogação, foi enviado à Assembleia Legislativa na última semana, quando foi aprovado pelos deputados estaduais. Após a sanção do governador, a publicação aconteceu no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira, dia 16, na forma da Lei nº 8.879 de 13 de agosto de 2021. De acordo com a secretária de Estado da Inclusão Social, Lucivanda Nunes, a prorrogação representa a preocupação do Governo do Estado com a segurança alimentar das famílias que tiveram sua situação de vulnerabilidade agravada pela pandemia.

“Ficamos gratificados pela agilidade da Assembleia em aprovar o PL e pela iniciativa do governador Belivaldo Chagas em autorizar e encaminhar todo o processo com tamanha agilidade. Cerca de 14 mil dos 20 mil beneficiários que o CMais atende estão na modalidade emergencial do benefício e, desde o último dia 10, aguardavam para saber se o pagamento teria continuidade. Graças ao empenho de todos, inclusive do grande parceiro que é o Banese, conseguimos aprovar e creditar o auxílio em poucos dias”, afirmou Lucivanda.

O CMais foi criado pelo Governo de Sergipe para combater a insegurança alimentar junto à população que se encontra na extrema pobreza e pobreza, e consiste no pagamento de parcelas entre R$ 100 e R$ 200 a beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. Pago mensalmente, o benefício pode ser usado exclusivamente na compra de alimentos, em qualquer estabelecimento da rede credenciada Banese. Em vigor desde abril de 2020, o Cartão Mais Inclusão – CMais já investiu cerca de R$ 37 milhões no pagamento de aproximadamente 350 mil benefícios.