Iran defende educação inclusiva e repudia fala do ministro

Na sessão desta terça-feira, 17, da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado e professor Iran Barbosa, do PT, voltou a criticar o ministro da Educação Milton Ribeiro. No último dia 12, na sessão em que os deputados ouviram o reitor da Universidade Federal de Sergipe, Valter Joviniano, o petista repudiou os recorrentes discursos dos ministros do atual governo defendendo uma política elitista e excludente de acesso às universidades, colocando, como fez o atual ministro, que elas “deveriam ser para poucos”.

O parlamentar protestou, também, na tribuna da Alese, contra outra fala de Milton Ribeiro, que, em entrevista ao programa ‘Sem Censura’, da TV Brasil, no dia 9, afirmou que crianças com deficiências “atrapalhavam” os demais alunos sem a mesma condição quando colocadas na mesma sala de aula.

“Como educador que sou, há mais de três décadas, lidando com situações diversas e adversas na Educação, quero repudiar mais essa fala do ministro, e não só na condição de educador, mas também como alguém que tem um estudante com deficiência na família”, disse Iran.

Foto assessoria

Por George W. O. Silva