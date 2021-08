Itabaiana Mais Verde já alcança 354 árvores plantadas

A campanha realiza plantios todas as terças-feiras em diferentes localidades.

O Governo de Itabaiana, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, deu prosseguimento à campanha Itabaiana Mais Verde, que realiza a plantação de mudas de árvores no município.

Nesta semana, o plantio foi dividido entre a Av. Otoniel Dórea e a Praça Santa Clara, totalizando 39 mudas dos seguintes tipos: Craibeira (16), Angico (7) Aroeira (3) Jenipapo (3) Pata de vaca (7) e Mata fome (3).

Também nesta semana, na última segunda-feira (16), foram replantadas 14 mudas dos seguintes tipos: Craibeira (7), Pata de bode (5) e Jenipapo (2).

Toda semana a secretaria divulga os dados do "Plantinômetro" com o total de árvores plantadas no município de Itabaiana.

