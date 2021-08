Jogue jogos de cassino online como slots, pôquer e rolet

Quem não ama algo de graça? Seja recebendo uma oferta por ser um novo cliente, sendo recompensado por sua fidelidade ou apenas recebendo um bônus de vez em quando. Acontece o mesmo quando você se inscreve em um cassino online – e há muitas ofertas de cassino para novos clientes se familiarizarem.

Se você jogue jogos de cassino online como slots, pôquer e roleta, continue lendo, pois oferecemos tudo o que você precisa saber sobre o que é um bônus de cassino e os tipos de promoções que pode encontrar.

O que é um bônus de cassino?

Quando você se inscrever em um novo cassino online, você precisará criar uma conta – preencha alguns detalhes pessoais e de pagamento, e você estará pronto para jogar. Não se preocupe – todas as suas informações são privadas e seguras, cortesia da mais recente tecnologia de criptografia.

Depois de fazer o login, você pode aproveitar todas as diferentes promoções e ofertas disponíveis – podem ser encontradas na página de promoções do cassino online.

O que é um bônus de boas-vindas?

Novamente, pode parecer óbvio. Um bônus de boas-vindas é direcionado aos novos jogadores que ingressarem no site. Na maioria das vezes, você terá que fazer um depósito inicial para aproveitar esta promoção. A oferta pode ser na forma de fundos de bônus, para dar uma volta na roda da Roleta – ou ocasionalmente, pode ser em rodadas grátis para apostar em jogos de caça-níqueis.

O que é um bônus de fidelidade?

Os fãs de cassino habituais não precisam se sentir excluídos. Se você já possui uma conta, também pode aproveitar as ofertas promocionais. Frequentemente, existe um clube de recompensas, no qual os jogadores podem ter que depositar uma certa quantia de fundos durante um período específico. Todas as informações podem ser encontradas na página de promoções, mas certifique-se sempre de ler os termos e condições de qualquer oferta relevante.

Que tipos de bônus estão disponíveis?

Como era de se esperar, existem vários tipos diferentes de bônus disponíveis – para atender a todos os tipos de jogador, seja qual for o jogo de sua escolha. Algumas promoções também são mais populares do que outras. Analisaremos rapidamente algumas das ofertas mais comuns:

· Bônus de depósito: Basta depositar alguns fundos em sua conta e receber uma recarga. Se o bônus de depósito for de 100% e você depositar $ 10, o cassino irá recompensá-lo com $ 10 extras.

· Bônus sem depósito: Simplesmente receba algum dinheiro grátis para experimentar um jogo. Ótimo se você é novo no cassino ou em um jogo específico e deseja jogar sem usar o seu dinheiro

· Rodadas grátis: Se você gosta de jogos de caça-níqueis, você pode ser recompensado com rodadas grátis para usar em jogos selecionados. E é exatamente o que parece – tenha alguns giros adicionais para usar à vontade. Claro, você pode precisar usar os giros dentro de um certo tempo após eles serem aplicados à sua conta, e você ficará restrito a quais jogos eles podem ser usados.

· Bônus de reembolso: Se a dama da sorte não estiver do seu lado, considere esta última chance. Receba uma porcentagem de suas perdas semanais. Por exemplo, poderia ser 10% de reembolso, dando a você alguns fundos de bônus para usar depois de sete dias – uma boa maneira de minimizar suas perdas.