Manifestação bloqueia trânsito na Avenida José Carlos da Silva, em Aracaju

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) realizam uma manifestação na manhã desta quarta-feira (18) na Avenida José Carlos da Silva, no Bairro São Conrado, em Aracaju. O trânsito está bloqueado no local.

Eles sairão em caminhada pela avenida e que o protesto será encerrado na região do Hospital Municipal Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco

Os manifestantes fazem parte da Ocupação Valdice Teles, no bairro Santa Maria e pedem o Impeachment do presidente Jair Bolsonaro, além de políticas mais efetivas de assistência social por parte do Poder Público.

Equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) e da Polícia Militar estão na via. O motivo do ato ainda não foi informado pelos agentes.

Foto SMTT