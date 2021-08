Parceria viabiliza linhas de crédito para  agropecuária sergipana

Ação pioneira é fruto do reconhecimento dos diversos projetos inovadores e com qualificação técnica desenvolvidos no estado

Representantes da Superintendência da Caixa Econômica Federal foram recebidos pelo presidente e assessores da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe na sede da Emdagro, na última segunda-feira (16), para a apresentação de proposta de integração e complementação, com crédito, por parte da instituição financeira, da atividade de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Segundo o superintendente da CEF, Ismael Boaventura Neto, a parceria com a Emdagro para o desenvolvimento do campo, está sendo pioneira. “Por ser uma instituição referência na Assistência Técnica e Extensão Rural, em Sergipe, com diversos projetos inovadores e com qualificação técnica reconhecida, a Emdagro está sendo a primeira instituição, do segmento agropecuário do Nordeste, a receber a nossa visita para a formalização da parceria”, afirmou.

Ainda segundo o superintendente, a proposta apresentada pela Caixa traz linhas de crédito voltadas para custeio, inovações tecnológicas no agronegócio, investimentos, inclusive para o Pronaf, a fim de financiar a construção de silos, armazéns, para implementos e maquinários. “A Caixa está investindo muito para se tornar a líder do agronegócio no país. Nós temos, para este ano, um orçamento de R$ 35 bilhões para a safra e, para 2021, uma carteira superior a R$ 40 bilhões, em nível de Brasil. Ou seja, para todos os projetos voltados para o agronegócio, temos linhas de créditos disponíveis no montante e sem limitação de utilização em cada Estado”, afirmou.

Na avaliação do presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho, a reunião foi positiva. “Todas as ações voltadas para o setor agropecuário têm o apoio da empresa. Nós ficamos muito felizes em receber os representantes da Caixa e saber do reconhecimento da instituição para com os trabalhos desenvolvidos pela Emdagro. O próximo passo é encaminhar a proposta à nossa assessoria jurídica para a formalização do convênio”, destacou.

Na ocasião, também estiveram presentes o superintendente executivo de Varejo da Sergipe Sul da Caixa, Saulo Azevedo Santos Souza; o superintendente executivo de Varejo da Sergipe Centro-Norte, Darlan Correia de Aragão; e os assessores da Emdagro, Ary Osvaldo Bomfim (Desenvolvimento Rural), Godofredo Albuquerque (Projetos Especiais), e Deodato Lima Filho (Assessor de Crédito Rural).

Fonte e foto Emdagro