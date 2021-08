PC prende homem por estelionato no Jardim Centenário

Policiais civis da 6ª Delegacia Metropolitana (6ª DM), com o apoio de agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Cornélio de Souza Batista. Ele é investigado pela prática de estelionato. A prisão ocorreu no bairro Jardim Centenário, na tarde dessa terça-feira (17).

De acordo com as investigações, o suspeito tinha uma vidraçaria no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão. Segundo o apurado, ele acertava o serviço e recebia uma parte do valor. Mas, depois bloqueou o contato dos clientes e fechou a loja sem dar satisfações, ficando com o dinheiro das vítimas.

Ele atuava com serviços de vidros, pias e portas de alumínio. As investigações apontaram a existência de mais de 10 registros de ocorrências contra ele. O investigado encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto assessoria