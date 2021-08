Pimentel solicita pavimentação de terminal em Salgado

Os parlamentares sergipanos aprovaram nesta terça-feira, 17, a indicação nº 441/2021, apresentada pelo deputado estadual Luciano Pimentel. A propositura solicita ao Governo do Estado que seja viabilizado um projeto de pavimentação asfáltica para o Terminal Rodoviário Manoel Marinho Barbosa, que dá acesso à Rodovia Lourival Batista, no município de Salgado.

Na indicação, o parlamentar pontua que a pavimentação asfáltica é um dos elementos fundamentais dos espaços urbanos e uma rua sem asfalto gera diversos transtornos, a exemplo do acúmulo de poeira e lama e do surgimento de buracos e pedras soltas. Este cenário pode ocasionar outras precariedades na localidade, como o aumento da criminalidade e a falta de segurança, mas de forma incisiva a deterioração dos veículos que trafegam pela via em questão.

De acordo com Luciano Pimentel, o pleito é uma reivindicação dos moradores da região. “Essa é uma demanda que a ex-vereadora Maria Vasconcelos (Preta) trouxe para o nosso gabinete. Ela é uma liderança bastante atuante e traz, com frequência, pautas relevantes para a população de Salgado. Com esta indicação, esperamos atender uma necessidade dos salgadenses e tornar mais ágil e seguro o acesso ao município, contribuindo assim para o progresso local”, explicou.

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões