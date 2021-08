Polícia registra aumento nas apreensões de aparelhos de som em Propriá

Na manhã desta quarta-feira (18), o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apresentou números referentes às apreensões de aparelhos sonoros no município sergipano de Propriá. De acordo com a unidade, comparados o primeiro e o segundo trimestre deste ano, houve um aumento de 700% no número de aparelhos apreendidos.

Segundo o comando do 2º BPM, todas as apreensões foram realizadas após denúncias envolvendo a perturbação do sossego alheio e o descumprimento do decreto governamental. Durante as ações realizadas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, foram apreendidos quatro equipamentos de som. No entanto, nos meses seguintes, equivalentes a maio, junho, julho e início de agosto, os registros saltaram para 29 apreensões, um aumento em torno de 700%.

A unidade militar ainda destaca que a ampliação no número de apreensões de som não foi comemorada pelos integrantes do 2º BPM que, na ocasião, lamentaram o descumprimento das leis vigentes por parte da população do município de Propriá. Também foi informado que os trabalhos continuam para manter a segurança e a ordem em todos os municípios que compõem a sua área de atuação.

Fonte: Ascom PM/SE