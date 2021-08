Prefeita de Ponta Grossa vem a Aracaju conhecer PPP da Iluminação

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta terça-feira, 17, a prefeita de Ponta Grossa/PR, Elizabeth Schmidt. Acompanhada do secretário da Fazenda do município paranaense, Claudio Grokoviski, e da presidente da Agência de Fomento de Ponta Grossa e coordenadora de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação, Tonia Mansani, a gestora veio à capital sergipana para conhecer as iniciativas bem sucedidas da administração municipal, especialmente a Parceria Público-Privada para modernização de todo parque de iluminação pública, sobre a qual, segundo Elizabeth, “teve ótimas referências”.

Ao recepcionar a prefeita de Ponta Grossa, Edvaldo manifestou sua satisfação pela visita. “É um grande prazer receber a prefeita de Ponta Grossa e membro da diretoria da Frente Nacional de Prefeitos, que vem nos visitar para conhecer experiências positivas da nossa cidade, sobretudo a PPP da Iluminação Pública, um projeto que tem colocado Aracaju como exemplo para o Brasil pela maneira como fizemos e pelos resultados que já estamos colhendo. É uma iniciativa que tem impactado positivamente e vários prefeitos têm buscado conhecer. Além disso, Ponta Grossa é uma cidade muito importante do Paraná, com mais de 300 mil habitantes, então, ter representantes desta cidade paranaense aqui, me deixa muito feliz, especialmente porque o trabalho que tenho desenvolvido como presidente da FNP tem como principal premissa, o protagonismo dos municípios brasileiros”, destacou.

O gestor de Aracaju também detalhou o processo de elaboração da PPP da Iluminação Pública e todos os passos seguidos pela Prefeitura para torná-la realidade. “Nossa experiência com a PPP é muito positiva. Passamos três anos trabalhando muito no projeto, na desenvolvimento do edital, entre outras etapas iniciais. Contamos com a parceria da Caixa Econômica e do Banco Mundial, que nos auxiliaram em todo o processo, nos permitindo construir um projeto sólido e bem estruturado”, expôs.

O prefeito explicou, também, como ocorreu a etapa de escolha da concessionária e ressaltou que “a participação expressiva de empresas interessadas em firmar parceria com a Prefeitura de Aracaju, no leilão, demonstrou a consistência e qualidade do projeto”. “Além da grande ajuda que tivemos, montamos uma equipe multidisciplinar, com gestores e técnicos da nossa administração, pessoas altamente preparadas e que conseguiram imprimir toda a capacidade técnica em nosso projeto, garantindo a confiabilidade dos participantes. Tudo isso foi fundamental para que nossa PPP da iluminação avançasse tão rapidamente nos dando tamanha visibilidade”, reiterou Edvaldo, colocando os secretários à disposição para que a prefeita de Ponta Grossa possa conhecer melhor o projeto.

A gestora de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, destacou que sua passagem por Aracaju para conhecer o projeto de modernização do parque de iluminação pública com a tecnologia de Led se dá após visitar outras cidades e que “fez questão de vir à capital sergipana ver de perto como a iniciativa foi executada”. “Aracaju é uma capital na qual podemos nos espelhar, principalmente no que se refere à PPP da Iluminação Pública, algo que nos interessa e muito porque queremos replicar na cidade de Ponta Grossa. Portanto, essa troca de ideias é muito importante para que possamos nos aproximar dos projetos especiais da cidade. Além disso, é uma visita muito especial ao prefeito Edvaldo Nogueira, presidente da FNP, entidade da qual sou vice-presidente do Fundeb”, afirmou.

Além desta reunião inicial, a equipe da Prefeitura de Ponta Grossa se reunirá com secretários e técnicos municipais nesta quarta-feira, 18, quando poderão conhecer, de maneira detalhada e aprofundada, os projetos da Prefeitura de Aracaju. A prefeita e seus assessores também farão visitas técnicas e reuniões temáticas ainda nesta semana.

Também participaram do encontro os secretários Jeferson Passos (Fazenda), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento, Orçamento e Gestão), Marlysson Magalhães (Comércio e Turismo) e Evandro Galdino (Governo).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga