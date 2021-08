Professores  podem se inscrever para Formação de Eletivas

Serão cinco eletivas com planos de aula sobre os temas: Diálogo, Direitos, Jornalismo, Desinformação e Sustentabilidade

Os professores do Ensino Médio das escolas estaduais de Sergipe podem participar de momentos virtuais formativos de eletivas sobre Cidadania. O evento acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto e é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com o Politize!, organização da sociedade civil que busca formar cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. O objetivo é transversalizar, diversificar ou aprofundar os conhecimentos trabalhados nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Durante os encontros serão apresentadas cinco eletivas relacionadas à educação para cidadania: “Diálogo, Debate e Negociação”, “Entre o Direito e a Justiça”, “Jornalismo, Imprensa e Democracia”, “Informação e (Des)informação” e “Inovação e Sustentabilidade”. Todas as eletivas têm o objetivo de desenvolver nos jovens brasileiros a compreensão crítica das mídias, a cultura de respeito aos direitos fundamentais, valores democráticos e às responsabilidades cidadãs.

As inscrições deverão ser feitas por meio do link: https://bit.ly/3z2fbya. Os professores deverão estar atentos ao cronograma de acordo com a sua diretoria regional de educação. O encontro virtual formativo sobre as eletivas para os professores da DEA, DRE 8 e DRE 9 acontecerá na quinta-feira, 19. Já para os docentes da DRE 1, DRE 2, DRE 3, DRE 4, DRE 5, DRE 6 e DRE 7, será na sexta-feira, 20. Ambos os encontros acontecerão no horário das 15h às 17h.

De acordo com Emanoela Gonçalves Ramos, coordenadora geral do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (Ngeti), a parceria entre a Seduc e a Politize! tem em seu planejamento o objetivo de oferecer eletivas e itinerários formativos para o Novo ensino médio. Ela conta que essa formação é aberta para todos os professores que tenham interesse em participar.

“Nós vamos ofertar materiais estruturados para estudos dos professores, a fim de que eles, dentro da sua autonomia, possam utilizar e compor a sua eletiva. Os professores poderão fazer adaptações e utilizar os materiais da forma que acharem pertinente. Será um momento de formação em que vamos apresentar um cardápio de eletivas que serão montadas para o novo ensino médio”, explicou, ressaltando ainda que a Seduc e a Politze! têm um trabalho de construção de itinerários formativos e eletivas, formação de professores e de estudantes, com foco nas ciências humanas e sociais aplicadas.

Todos os planos de aula das eletivas foram desenvolvidos pelo programa Escola da Cidadania Ativa, que apoia as secretarias de educação na implementação do novo ensino médio, ofertando materiais pedagógicos e formando professores e jovens líderes de classe. O Programa é desenvolvido pelo Politize!, organização da sociedade civil que busca formar cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. Cada uma das cinco eletivas objetiva transversalizar, diversificar ou aprofundar os conhecimentos trabalhados nas disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Sobre o Politize!

O Politize! é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos (OSC), cuja missão é formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Atua dentro e fora da internet, sempre com muito respeito pela pluralidade de ideias, crenças e posições, por meio da produção de conteúdo e campanhas de comunicação, formando lideranças cidadãs e levando conteúdos de cidadania para as escolas públicas do país.

Para acessar o encontro do dia 19, clique no link:

https://us02web.zoom.us/j/81095175605

Para acessar o encontro do dia 20, clique no link:

https://us02web.zoom.us/j/85005106442

