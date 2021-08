Projeto Ação Solidária Sesc vai distribuir 11 mil refeições

O Projeto Ação Solidária Emergencial Sesc iniciou a doação de refeições a pessoas em situação de insegurança alimentar em Sergipe. O projeto vai distribuir cerca de 11 mil alimentos prontos para o consumo até dezembro deste ano.

A ação dos Programas de Saúde e do Mesa Brasil Sesc vai incluir ainda a distribuição de cestas básicas. “O Sesc está efetuando a entrega de 100 refeições diárias em instituições devidamente cadastradas. A ação vai de agosto a dezembro de 2021 e estaremos contemplando 11 mil pessoas. E, somado a isso, faremos a entrega de 591 cestas básicas, a fim de minorar a fome da nossa gente”, explicou a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias.

A primeira instituição beneficiada foi a Igreja Evangélica Promessas de Deus em Piabeta, no município de Nossa Senhora do Socorro. A diretora regional do Sesc foi até o local e conversou com a comunidade durante a entrega das refeições e agradeceu a soma de esforços para a realização deste trabalho.

“Agradecemos ao Departamento Nacional, por esta Ação Solidária Emergencial, ao presidente Laércio Oliveira, e ao Conselho do Sesc, que não se furtaram em juntar-se a nós em todos os momentos solidários para a comunidade sergipana. Estamos cumprindo a missão do Sesc, que é cuidar de pessoas”, destacou a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias.

Combate à fome

O projeto é uma resposta ao agravamento da fome no país, conforme apontou o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, que constatou que mais da metade da população brasileira sofre algum grau de insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19.

“A gente vai vivendo, devagarzinho, economizando, vai passando, vai dando”, contou a dona de casa, Maria Cristina dos Santos, que está desempregada.

Para o armador da Construção Civil, Josenilton dos Santos, o alimento representa uma alegria. “É uma refeição a mais que vai ajudar muito não só a mim e minha esposa, mas a todo o pessoal que veio pegar porque todos querem alguma coisinha para dentro de casa”, afirmou.

Trabalho social

As instituições beneficiadas serão rodiziadas por intervalo de tempo para que o programa alcance mais pessoas. Nessa etapa inicial do projeto também receberão as doações a Cooperativa de Reciclagem do Bairro Santa Maria (Coores), a Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), a Cooperativa de Reciclagem Reviravolta de Nossa Senhora do Socorro e a União a Serviço da Vida (Uese).

“Elas já são instituições parceiras, então verificamos as que entravam no perfil do projeto e, após essa análise detalhada, realizamos o cronograma, a escala e todo o passo-a-passo para a execução da atividade”, detalhou a nutricionista do Sesc, Alice Giansante Barros.

Os responsáveis pela distribuição dos alimentos assumem o compromisso para a entrega e orientação para o consumo imediato e os beneficiários confirmam o recebimento da doação.

Solidariedade

“O Senhor já ensinou o compartilhamento e em tempos de pandemia veio com certeza na hora certa. A gente está vendo aí os cidadãos desempregados, passando fome. O ser humano precisa se unir e compartilhar”, frisou o colaborador da Igreja Evangélica Promessas de Deus em Piabeta, José Humberto Araújo Santos.

A solidariedade pode nutrir milhares de pessoas através do Mesa Brasil Sesc. A rede nacional de combate à fome e ao desperdício recebe doações e direciona a quem precisa.

“Nós trabalhamos o ano inteiro com essa proposta e quem chega a qualquer hora para se somar a essa rede de solidariedade, engrandece o nosso trabalho, ajuda mais as pessoas e minimiza a dor da fome”, ressaltou a coordenadora do Mesa Brasil Sesc, Jacqueline Freiras.

As doações para o Mesa Brasil Sesc podem ser feitas a qualquer tempo nas unidades do Sesc, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações através dos telefones (79) 99931-1972 ou 3279-3824.

Fonte e foto assessoria