Público de 22 anos amplia o quantitativo de vacinados em Aracaju

Os pontos de vacinação contra covid-19 de Aracaju têm sido locais de grande movimentação por parte do público alvo de cada fase da campanha. Nesta terça-feira, 17, a Prefeitura, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), concluiu a vacinação da faixa etária dos 22 anos e, consequentemente, ampliou, de forma considerável, o número de pessoas com, pelo menos, a primeira dose do imunizante garantida, o que aumenta a expectativa para a diminuição de casos e óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus.

Até o momento, a capital sergipana soma 389.059 pessoas vacinadas contra a covid-19, o que representa 58,51% da população acima de 18 anos. Somente nesta terça-feira, foram 5.338 vacinados, sendo 2.789 que pessoas receberam a primeira dose e 2.552 que completaram o esquema vacinal com a segunda dose.

Para atender a esse público, a Prefeitura disponibilizou oito pontos de vacinação para a primeira dose e outros quatro para a segunda dose.

Quem compareceu a um desses locais e garantiu a vacina no braço entende a importância do processo para o coletivo, como é o caso do motorista Robson Menezes, de 42 anos, que completou o esquema vacinal.

Repescagem

Nesta quarta, 18, e quinta-feira, 19, pessoas entre 52 e 55 anos, que perderam a primeira dose, podem buscar um dos pontos de vacinação.

Para esse público, as vacinas estarão disponíveis nos drive-thrus da Sementeira e do 28 BC, pontos acessados somente com código, e em mais dois pontos fixos, Unit e Estação Cidadania.

No dia da vacinação é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju. Para os postos volantes, é necessário apresentação de código do VacinAju, de documento com foto e de comprovante de residência no nome da pessoa ou dos pais. Os pontos fixos não necessitam de código.

Antecipação da D2

A partir desta quarta-feira, 18, aqueles que têm registro da primeira dose com data de até 31 de maio e quiserem antecipar a segunda dose da AstraZeneca, pode garantir a aplicação na Universidade Tiradentes (Farolândia), UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e UBS Cândida Alves (Santo Antônio). Além desses pontos, continuam antecipando a D2 de AstraZeneca, o drive-thru da Sementeira, a UBS Santa Terezinha (Robalo) e Auditório Antônio Alves (Siqueira Campos).

Os documentos necessários para tomar a D2 são: cartão de identidade com foto, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacinação com o registro da primeira dose. No drive, as aplicações ocorrem até às 17h e, nos demais pontos, funcionam até às 16h.

Foto André Moreira