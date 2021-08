Rodovia que liga Pacatuba a Brejo Grande será recuperada, garante deputado

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Francisco Gualberto (PT), anunciou nesta quarta-feira (18) que em breve o governador Belivaldo Chagas estará assinando a Ordem de Serviço para início das obras de recuperação da rodovia SE-204 (Pacatuba/Brejo Grande). “Todos nós que trafegamos por ali, e principalmente a população da região, vai ficar muito satisfeita com a recuperação. Não apenas pelo aspecto do bem-estar, por andar numa rodovia com segurança, mas também pelos aspectos turísticos, de desenvolvimento, além de escoamento de determinados produtos. E a gente fica bastante satisfeito quando vê que, mesmo com muitas dificuldades, o governo consegue atender às necessidades da população do nosso Estado”, disse o deputado Gualberto.

De acordo com o parlamentar, a ordem de serviço será assinada em breve porque a licitação da obra já foi feita. “Uma região na qual a rodovia realmente está muito danificada e já não pode nem receber reparos, os famosos tapa-buracos. É preciso de fato fazer uma recuperação total da rodovia”, afirma, fazendo questão de elogiar a ação do governador Belivaldo Chagas através do programa Pro-Rodovias. “Todos sabem que um dos problemas muito sérios que temos para resolver, dentre outros, se refere às condições das rodovias em nosso Estado. E o governador, com muito afinco, vem tomando medidas e resolvendo essa questão. Tanto é que já está projetado o Pró-Rodovias 2, e muitas cidades já estão com rodovias recuperas”, informou Francisco Gualberto.

Implantado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), o Pró-Rodovias é um dos eixos de atuação do Avança Sergipe, Programa de Recuperação Econômica, com o objetivo de minimizar os efeitos causados pela pandemia em todos os setores da economia. O Pró-Rodovias, a princípio, tem investimentos na ordem de R$ 330 milhões, dos quais R$ 200 milhões são provenientes de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, cuja execução da primeira etapa contemplará 441,5 Km de estradas, beneficiando 25 rodovias nos oito territórios sergipanos.

O principal objetivo do programa é recuperar a malha viária de Sergipe. No entanto, a geração de emprego e renda é um fator muito importante também. São operários, ajudantes, engenheiros civis, motoristas, técnicos de edificações e de segurança do trabalho, entre outros profissionais da construção civil, que já estão trabalhando, e, muito em breve, outras dezenas deles terão empregos assegurados até dezembro de 2021, em razão do Pró-Rodovias. A expectativa é que o programa beneficie mais de dois mil sergipanos com empregos direto e indireto.

Por Gilson Sousa