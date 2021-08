Roteiro integrado reúne gestores de turismo de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, participou nesta terça-feira (17) de reunião estratégica para integração de roteiros turísticos nos Estados de Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas. O encontro ocorreu em Delmiro Gouveia (AL), com representantes dos estados envolvidos.

O objetivo do evento foi planejar ações integradas para promover o complexo dos Cânions de Xingó.

Outro intuito foi a implantação de um voo direto de São Paulo para Paulo Afonso (BA), de onde deverão partir turistas para as cidades da região dos Cânions, incluindo Canindé do São Francisco e Poço Redondo (Rota do Cangaço) em Sergipe.

“Um rio e quatro destinos” foi apresentada como sugestão de mote para a campanha.

Segundo o secretário Sales Neto, a busca por novos turistas deve ser uma das bases do planejamento turístico integrado entre os gestores de Sergipe e estados vizinhos.

“Esta reunião é um divisor de águas, um fato inédito entre os Estados de Sergipe, Alagoas, Bahia e Pernambuco. É um ponto de partida para que a gente possa começar um trabalho de roteiros integrados que significam a união de destinos turísticos com o propósito de atrair novos turistas. É ir além da movimentação turística que já temos.”, afirmou Sales.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão, falou da importância dessa parceria para desenvolver o turismo nos Cânions de Xingó. “A operação aérea da Azul é de fundamental importância para facilitar o acesso do turista que vem do Sul e Sudeste do Brasil. Isso é uma verdadeira diferença. Acredito que inicialmente vai ser uma operação através de pequenas aeronaves, e daí pra frente a companhia aérea vai sentindo o mercado de consumo e o interesse das pessoas de virem para os cânions, trazendo desenvolvimento econômico através do consumo de serviços”, disse Marcius.

Presenças

O evento contou ainda com as presenças do presidente da Empetur, Antônio Neves; da diretora de marketing da Empetur, Milu Megale; da prefeita de Delmiro Gouveia, Ziane Costa; do diretor de relações institucionais da Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento; do vice-prefeito de Paulo Afonso, Marcondes Francisco; do secretário de Turismo de Paulo Afonso, Nino Rangel; do secretário de Turismo de Petrolândia (PE), Igor Nogueira; do prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano; da secretária de Turismo de Canindé de São Francisco, Patrícia Vitor; do secretário de Turismo de Pão de Açúcar (AL), Marcos Monteiro; do prefeito de Piranhas (AL), Tiago Freitas; do chefe do ICMBIO regional Paulo Afonso, Emerson Leandro; além dos empresários sergipanos Manoel Foguete e Kátia Pimentel e do presidente da ABAV-SE, Sérgio Oliveira (Serjão).

Foto assessoria