Shopping Jardins entrega moto BMW à ganhadora da promoção

Na tarde da terça-feira, 17 de agosto, o Shopping Jardins entregou as chaves da motocicleta BMW, modelo G310 R, à Thalya Cruz, ganhadora da ação promocional que celebrou o Dia dos Pais 2021. A jovem de 23 anos, que realizou compras nas lojas Hering e Centauro, teve um dos seus 14 números da sorte contemplado e é a feliz ganhadora da campanha ‘Acelere o Coração’.

Apaixonada por aventuras sobre duas rodas e adepta da cultura motociclística, Thalya Cruz já tem planos para desfrutar do presente. “Pretendo viajar com o meu esposo. Em breve, vamos fazer a rota do sertão a bordo desta incrível BMW”, planeja.

A paixão por motos teve início há 5 anos, quando conheceu o piloto Camabo Botelho. Desde então, o casal não perde uma edição do ‘Aracaju Moto Fest’ e os momentos de lazer são dedicados, na maioria das vezes, a assistir vídeos sobre o tema ou curtir passeios e outros programas sobre duas rodas. “Sou apaixonada por motos. A sensação de liberdade é indescritível. Quando recebi a ligação do shopping, quase não acreditei. Agora, pretendo compartilhar as viagens e os bons momentos que viverei no canal ‘Nordeste Sobre Duas Rodas’ que acabei de criar no Youtube”, relata Thalya Cruz.

Acelere o coração

A ação promocional em celebração ao Dia dos Pais foi iniciada em 28 de julho de 2021. Para concorrerem ao prêmio, os consumidores cadastraram as notas fiscais de compras efetuadas nas lojas do Shopping Jardins ou no canal Shopping Jardins Online no período de 28 de julho a 12 de agosto. A apuração foi realizada a partir do sorteio da Loteria Federal nº 5.588, de 14 de agosto, e validada pelo auditor Bruno Cosi, da New Co Assessoria Promocional, referência no mercado promocional e especialista na área de Legalização de Promoções com Distribuição Gratuita de Prêmios nas modalidades de concurso, sorteio e vale-brinde.

Máquinas na pista

A programação em homenagem aos pais segue até o dia 30 de agosto no Shopping Jardins com a exposição de supermotos na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo. A mostra celebra também os 20 anos da ‘Aracaju Moto Fest’, uma das principais festividades do segmento no Norte-Nordeste, e brinda o público com uma seleção especial de máquinas de diferentes estilos e altas cilindradas. O acesso é gratuito.

