Técnicos do Ministério da Saúde e Sírio Libanês estão no Huse para condução do Projeto Lean

Dando continuidade ao Projeto Lean nas Emergências, que visa melhorar a gestão do setor de urgência no enfrentamento da superlotação, foi realizada nesta quarta-feira (18), a primeira das duas visitas que serão feitas pelos técnicos do Hospital Sírio Libanês e do Ministério da Saúde (MS), ao Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). A iniciativa utiliza metodologias de gestão para otimizar indicadores de urgência e emergência em hospitais públicos.

“A partir desse momento a gente vai batalhar para tentar tirar o Huse desse processo de superlotação que acomete toda a emergência do hospital. Nós estamos na primeira visita para fazer um diagnóstico inicial e discutindo com todas as lideranças do hospital. A gente pretende ter um diagnóstico real, já e temos um diagnóstico preliminar, mas que vale é a qualificação e certificação desses dados junto com a equipe, creio que a partir de amanhã ou da segunda visita a gente tenha uma informação mais real”, explicou o médico consultor do Hospital Sírio Libanês atuando para o Proadi-SUS, Emerson Medeiros.

Dos 20 hospitais escolhidos para o primeiro ciclo, o Huse foi selecionado entre os mais de 611 hospitais que se candidataram. “Esse é um projeto via Proadi-SUS, que é o programa de apoio e desenvolvimento institucional do SUS, onde lá no Departamento de Atenção e Urgência Hospitalar (DAHU), tem esse projeto que é para reduzir a superlotação nas emergências dos hospitais públicos. A nossa expectativa é que vamos ter bons resultados aqui, nesse hospital que atende uma parcela gigantesca da população de Sergipe”, enfatizou o Assessor do gabinete da DAHU do Ministério da Saúde, Olavo Braga.

O superintendente do Huse, Walter Pinheiro, participou do evento e explicou como esse primeiro encontro vai funcionar. “Os técnicos vão replicar as informações, as ferramentas, além das estratégias e hoje provavelmente vamos ter trabalho de campo dentro do pronto socorro para ter diagnóstico que já está desenhado. A partir daí vamos começar a implementar algumas medidas que vão nos ajudar na questão da superlotação”, disse.

Para o engenheiro de produção especialista na metodologia Lean, Jean Kleber Chin, a equipe está motivada e tem tudo para dar certo. “As dores são parecidas por onde a gente passa, a equipe está motivada, a gente ainda não conseguiu visitar o pronto socorro para entender como é a realidade, mas o breve que foi passado, o panorama geral é favorável para o projeto e tem tudo para dar certo. O foco é no pronto socorro, mas acaba envolvendo outras áreas, vão ter ações na farmácia, enfermaria que vão ajudar também no pronto socorro”, pontuou.

A gerente da UTI Cirúrgica do Huse, Neila Fróes, participou do projeto e falou da expectativa na condução dos processos de trabalho. “Estou muito feliz e cheia de esperança, a metodologia do Lean será de suma importância para nos ajudar a conduzir ainda melhor os nossos processos de trabalho. As ferramentas vão nos auxiliar na redução da permanência, da superlotação e consequentemente melhor qualidade de assistência para a população”, finalizou.

