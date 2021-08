Um governador e vários palanques

Por Adiberto de Souza *

Seja qual for o nome escolhido para disputar a sua sucessão, o governador Belivaldo Chagas (PSD) terá que subir em vários palanques. É que os pré-candidatos da base governista não apenas torcem por presidenciáveis diferentes como são adversários em suas paróquias. O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), por exemplo, vai montar palanque para o pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), enquanto o deputado federal Laércio Oliveira (PP) instalará estrutura de campanha para Jair Bolsonaro. Por sua vez, o pré-candidato Fábio Mitidieri (PSD) não subirá em nenhum desses palanques. E caso queira pedir votos para o pré-candidato a deputado federal Jackson Barreto (MDB), o governador terá que ir ao palanque de Lula (PT). Ademais, as questiúnculas interioranas também forçarão Belivaldo a prestigiar, em comícios diferentes, candidatos aliados, mas que são adversários em suas paróquias. Diante deste saco de gatos, o chefe do Executivo vai ter que pisar em ovos para não provocar o estouro da boiada e terminar dando com os burros n’água. Misericórdia!

Chapinha para 22

O Republicano está com chapinha pronta para disputar as eleições proporcionais em Sergipe. Esta informação é do deputado estadual Capitão Samuel (PSL). Segundo ele, o projeto do partido presidido pelo pastor Jony Marcos é eleger três deputados estaduais e um federal. Embora não esconda que pretende trocar de partido para disputar uma cadeira na Câmara Federal, Samuel não revelou se pretende se mudar de mala e cuia para o Republicanos. Aguardemos, portanto!

Começou o bota fora

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deu o primeiro passo para despejar o PT de seu governo. Sem alarde, ele anunciou pelas redes sociais a exoneração do secretário da Agricultura, André Bomfim. O distinto tinha sido indicado para o cargo pelo presidente do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel. E para o lugar do exonerado, Belivaldo nomeou o ex-deputado estadual Zeca da Silva (PSC), que chega ao governo pelas mãos de André Moura (PSC), pré-candidato ao Senado apoiado por Chagas. Nem precisa dizer que os petistas ainda aboletados no governo já estão arrumando as gavetas. Home vôte!

Um caminhão de maconha

A Polícia Federal apreendeu em Sergipe quase seis toneladas de maconha paraguaia, avaliada em R$ 16,7 milhões. O bagulho estava sendo transportado tranquilamente numa carreta bitrem com placa do Paraná. Segundo a PF, este é o maior volume dessa droga apreendida nos últimos anos nas regiões Norte e Nordeste. Aqui pra nós, é maconha suficiente pra endoidar um Maracanã lotado. Marminino!

Fora aos sugismundos

O fato de os políticos fichas sujas seguirem disputando eleições por força da morosidade judicial, não significa que o povo deve ficar calado e, pior ainda, ir às urnas votar em sujeitos envolvidos com crimes graves. O eleitor pode colaborar com o aperfeiçoamento da democracia e a moralização da coisa pública, votando em candidatos que não estejam envolvidos com atos ilícitos. Portanto, precisamos estar conscientes sobre os malefícios causados pelos políticos fichas sujas e puni-los nas urnas. Essa é uma tarefa de toda a sociedade e que pode ser executada nas próximas eleições. Pense nisso!

Na terrinha

E quem deu com os costados em Aracaju foi Elizabeth Schmidt (PSD), prefeita de Ponta Grossa, no Paraná. Veio conhecer algumas iniciativas da gestão de Edvaldo Nogueira (PDT), particularmente a Parceria Público-Privada para modernização do parque de iluminação da capital. A prefeita está acompanhada de seu secretário da Fazenda, Claudio Grokoviski, e da presidente da Agência de Fomento de Ponta Grossa, Tonia Mansani. Aproveitem a estada em Aracaju!

Mulheres incrédulas

Pesquisa mostra que 66% das mulheres não acham que existe relação entre a infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e o câncer do colo do útero. A infecção por esse vírus aumenta em até 100 vezes o risco de a mulher desenvolver esse tipo de câncer. Segundo o estudo, 18% das mulheres nunca fizeram o exame papanicolau, principal forma de detectar as lesões que podem levar ao câncer do colo do útero. Cuidem-se!

O mundo gira

A afirmação do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), de que não tinha interesse em disputar o governo do estado tem sido lembrada pelo governador Belivaldo Chagas (PSD). De acordo com ele, se agora o pedetista tem demonstrado interesse em participar das eleições de 2022 “é porque o mundo gira”. Como o mundo vive dando voltas, não se espantem se o próprio Belivaldo voltar atrás em sua decisão de não disputar mais eleições e resolver disputar um novo mandato. Crendeuspai!

Tá preparado

De olho numa cadeira no Senado, o presidente estadual do PSDB, Eduardo Amorim, anda se autoelogiando: “Estou preparado para qualquer desafio”, discursa. E o tucano prossegue afirmando ter colocado seu nome à disposição da sociedade sergipana para disputar o Senado. “Quando estive no Congresso procurei honrar Sergipe. Hoje, com muito mais maturidade, estou melhor preparado para este desafio”. Ah, bom!

Batendo pernas

O vereador aracajuano Fabiano Oliveira (PP) está participando em São Paulo do encontro regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Segundo ele, os participantes estão discutindo ações e planejando a retomada das atividades diante da redução da pandemia. Diretor regional da Abrape/SE, Fabiano Oliveira ressalta que os eventos aquecem vários setores, como motorista de táxi e de aplicativo, vendedor ambulante, salão de beleza, costureira, etcetera e tal. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 22 de julho de 1919.

* É editor do Portal Destaquenotícias