Zezinho acompanha melhorias do Colégio Esperidião Monteiro, em Santo Amaro das Brotas

Ciente de que investir em educação é garantir um futuro melhor para as crianças e jovens sergipanos, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) visitou o Colégio Estadual Esperidião Monteiro, em Santo Amaro das Brotas, e acompanhou os avanços das melhorias estruturais que acontecem no prédio da instituição.

Para o parlamentar, os melhoramentos na infraestrutura do colégio são fundamentais para garantir um bom retorno às aulas presenciais. Zezinho Sobral também recebeu a reivindicação da direção para ampliação do espaço físico do prédio.

“O professor Michael Sterphaney, que é o diretor do colégio, me procurou e informou que há a necessidade de uma acomodação para os professores, por exemplo. É importante que se tenha uma sala, um espaço a mais, uma área que possa comportar os docentes desta casa com mais conforto. Farei uma indicação na Assembleia e levarei essa solicitação para o Governo do Estado, através da Secretaria da Educação”, afirma Sobral.

Inaugurado em 1924, o Colégio Estadual Esperidião Monteiro é o maior em número de alunos matriculados e o mais antigo em funcionamento na cidade de Santo Amaro das Brotas. “Convidei o deputado Zezinho Sobral para conhecer as instalações do colégio. Ele me atendeu, veio aqui, analisou o espaço e garantiu que vai intervir junto ao governo. Estou muito satisfeito com a colaboração e diálogo sempre aberto do deputado”, explica Michael Sterphaney.

“Defendo uma educação de qualidade e estarei sempre disponível, conversando com a comunidade, presente com as lideranças locais, trazendo o compromisso de melhoria, de crescimento do ensino em todo o estado de Sergipe e com o Vale do Cotinguiba e região”, complementa o deputado.

