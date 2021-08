A sucessão chega à superfície

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A sucessão estadual chegou à superfície. Deixou os subterfúgios das especulações e dá sinais de que há uma construção para escolha de candidatos, com algumas delas prontas para acomodar composições que já foram erguidas, enquanto um bloco inicia movimento para tentar construir o alicerce. O senador Rogério Carvalho (PT) deixa clara sua candidatura ao Governo, com o apoio de uma estrutura forte do partido e certo de que o ex-presidente Lula da Silva sustentará o eleitorado em favor dele. Lula realmente é um nome que fortalece candidaturas, não tanto quanto antes porque as circunstâncias são outras. Uma delas o radicalismo em relação à direita conservadora, que tem ideologia bolsonarista.

Como aconteceu em 2010, repetindo a estratégia do ex-governador Marcelo Déda (PT), pode ser montada uma composição política que “manda as ideologias às favas”, como declarou Jarbas Passarinho, ao assinar o AI-5, numa sexta-feira 13 de dezembro de 1968, que ficou marcada como um dos momentos mais sombrios para a democracia brasileira. Nada que se assemelhe com os fatos políticos que vêm sendo burilados neste momento e nem em 2010, onde as circunstâncias eram outras e o Brasil vivia em uma democracia plena.

O senador Rogério Carvalho, que atua bem na arquitetura política, conversou de forma presencial com o ex-senador Eduardo Amorim, presidente estadual do PSDB. Há aproximadamente 30 dias ou um pouco mais. Trataram sobre a formação de um bloco em que o tucanato participasse inclusive da chapa majoritária. No final de semana circulou a informação de que a chapa do bloco PT, PSB, PSDB, Pros e talvez o Psol, teria Rogério a governador, ex-senador Valadares a vice e Eduardo Amorim ao Senado. Poderia contar com a participação de outras legendas menores.

Em conversa ontem com políticos, o medico Eduardo Amorim confirmou o bom papo com Rogério. Disse que foi rápido e revelou que nada ficou decidido. Não voltaram a conversar e, provavelmente, não haverá um novo encontro. Eduardo deixou claro que o PSDB não pretende compor com o PT e o foco neste momento é construir uma chapa com o Partido Liberal, tendo o ex-prefeito de Itabaiana a governador e ele ao Senado, deixando a vice para futuros entendimentos com outras legendas que se interessem em integrar o bloco. Há um detalhe que se trata nos bastidores: Valmir pretende disputar vaga de deputado federal e reeleger o filho à Assembleia Legislativa.

Mas os partidos que pregam a nova política, como Podemos, Cidadania e até o Patriotas começam a se preocupar com a formação de uma chapa majoritária. É que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) mantinha como certa sua candidatura a governador, mas hoje dá atenção e considera viável disputar a Presidência da República, se revelando como uma terceira via. Sexta-feira haverá um encontro para discutir isso, depois que o Cidadania fizer uma excursão por cidades do interior.

Entretanto, o próprio Alessandro diz que apenas está trabalhando para construir alternativas para o Brasil e para Sergipe e, nesse contexto, existem alguns grupos apontando seu nome, por conta do trabalho que vem realizando, principalmente na CPI da Covid. Alessandro Entende que o Brasil não merece a volta do ex-presidente Lula e do PT. E considera a continuidade do Bolsonaro muito ruim, apesar de ter votado nele em 2018. Da mesma forma vê a permanência do grupo de apoio ao Governo ou uma volta do PT para o comando do Estado, como negativa para Sergipe, destacando bem que isso é em sua opinião.

Para Alessandro, a definição de nomes só deve ocorrer mais adiante, porque isso pode garantir alternativas para Sergipe e para o Brasil. Sinal que o senador ainda não definiu quanto a ser presidente ou a disputar o Governo. O cenário revela uma fotografia 8×16 de que as eleições ao Governo de Sergipe em 2022 não será difícil de uma previsão, quando os blocos estiverem à mesa.

Rogério dá opinião

Depois de ler a coluna de ontem, o senador Rogério Carvalho (PT), manda-me um zap“: desculpe mas, (sic) parece que mudou de função de jornalista pra conselheiro”.

*** Respondi: “não entendi” e ele complementou: “é só prá refletir”.

*** Essa foi a primeira vez que Rogério Carvalho dirigiu-se a mim, desde quando foi secretário da Saúde até chegar ao Senado. Muito estranho…

Denuncia fechamento

Também ontem, o senador Rogério Carvalho denunciou, no plenário do Senado, o fechamento de agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica em Porto da Folha.

*** – Aproveitei e solicitei a instalação de agência da Caixa onde antes funcionava a agência do BB no mesmo município, o que beneficiaria toda região, disse.

Desmente informação

O ex-prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, desmentiu que deixou do apoiar o deputado federal Fábio Reis (MDB), que não pode estar com ele na festa da padroeira da cidade, em razão da morte do avô, Artur Reis.

*** Diógenes confirmou que esteve ao lado de Jackson Barreto e de Belivaldo Chagas, na solenidade, mas reafirmou apoio a Fábio, sem deixar de ser amigo de Jackson.

Teria Plano B

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está animado com incentivos que vem recebendo em Brasília, para que ele se lance como terceira via a presidente da República.

*** Membros do seu partido em Sergipe já estão conscientes de que Alessandro não será candidato a governador em 2022, se preocupam com essa dúvida e tentam um plano B.

Mas há um porém

Segundo fonte bem avisada do grupo, está em discussão a ideia de uma composição entre Podemos, Cidadania e Patriota para a vereadora Emília Corrêa e Daniele Garcia formarem uma chapa majoritária.

*** Não há definição de quem será candidata ao Governo ou Senado.

*** Sobre tudo isso há um porém: Tanto o Podemos quanto o Patriota querem as duas disputando vagas na Câmara Federal.

Seria Francisquinho

Ainda há um outro plano, o C: Podemos, Cidadania e Patriota tentarem se unir ao Partido Liberal para propor e apoiar a candidatura do ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) a governador.

*** Francisquinho ainda não tem uma decisão definida e a informação é de que ele pretende ser candidato a Federal e o filho a Estadual.

Sukita reclama

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, não gostou de o deputado federal Fábio Mitidieri ter visitado ontem a prefeita Silvany Mamlak e seu marido Cristiano Cavalcante, seus adversários.

*** Sukita lamentou a visita porque sempre esteve ao lado de Mitidieri e deixou claro que não pode “misturar as coisas”.

Busca a Jony Marcos

O senador Rogério Carvalho (PT) – pré-candidato a governador – tem buscado apoio do Republicano em Sergipe, através do presidente do Diretório Estadual, Jony Marcos.

*** Os dois têm conversado com frequência via telefone.

*** Os Republicanos, entretanto, integram a base aliada liderada por Belivaldo Chagas, mas ainda não definiu sobre candidatura ao Governo.

Malandros e corruptos

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) diz que “está na hora de aposentar os malandros e corruptos”. A delegada Daniele Garcia complementou: “não podemos ser omissos. Enquanto, cada um de nós, não assumirmos nosso papel, o cenário político não irá mudar”.

*** E disse mais: “Precisamos ser protagonistas! Dessa forma, evitaremos que pessoas incompetentes e mal intencionadas ocupem espaços de tamanha importância”.

Pode equilibrar

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) é um dos mais citados pelo eleitorado do alto sertão, para o Governo do Estado, disse um ex-parlamentar que atua forte na região.

*** Admitiu, entretanto, que o senador Rogério Carvalho (PT), com a presença do ex-presidente Lula da Silva, pode equilibrar a disputa.

*** Lula faz um périplo por seis Estados do Nordeste e até o momento ainda não levantou o eleitorado, como acontecia antes.

Jairo é candidato

O deputado Jairo de Glória (Republicano) disse ontem que a sua candidatura à reeleição (ele está na ativa mas é suplente) agora está “confirmadissima”.

*** E admite que seu partido dois deputados estaduais.

*** Jairo disse ainda que recentemente estendeu o convite a Venâncio Fonseca e ao vereador Neto Batalha, de São Cristóvão, para filiarem-se ao Republicano.

Um bom bate papo

Clóvis Silveira – Com o tempo você percebe que as pessoas são como livros. Algumas te enganam pela capa e outras te surpreendem pelo conteúdo.

Lula diz – Os partidos progressistas e democráticos, não só o PT, precisam lançar o maior número de candidatos a deputado nos estados. Essa tem que ser uma prioridade para 2022.

Bruno Melo – Sabe como o presidente Bolsonaro promete combater a inflação e o desemprego? Com “fé e crença”.

Kalil Oliveira – No Piauí, mulher expulsa bolsonarista que pretendia hostilizar Lula. Ex-presidente faz visitas aos estados do Nordeste.

Xico Sá – Além de filha, sobrinhos de Pazuello receberam auxílio emergencial do governo federal – Metrópoles.

Marcelo Freixo – Queiroga é um Pazuello sem farda. Dois capachos mais preocupados em agradar o chefe do que proteger os brasileiros.

Deu na Band – Líderes do STF e do Senado concordaram que as críticas de Bolsonaro ao Judiciário estão “passando do tom”.

Deu na Folha – Guedes expõe insatisfação com IR e governo procura oposição para costurar novo texto.