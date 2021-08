Aracaju divulga o calendário de vacinação contra a Covid-19 para as pessoas de 18 a 21 anos de idade

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quinta-feira, 19, que Aracaju dará um grande salto na vacinação contra a covid-19 e imunizará, a partir desta sexta-feira, 20, toda a população de 18 a 21 anos. Através de vídeo publicado em suas redes sociais, o gestor informou que, para o público destas faixas etárias, a primeira dose estará disponível nos dois drive-thrus (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores) – após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo -, e em cinco postos fixos. Para assegurar o máximo de alcance na imunização, o horário de funcionamento dos locais será estendido.

“Estou feliz, radiante, por poder fazer mais este anúncio que representa a conclusão de mais esta etapa da vacinação, alcançando todos os adultos. A partir desta sexta, dia 20, e até a próxima segunda-feira, dia 23, imunizaremos os jovens de 18 a 21 anos. Será um grande avanço na vacinação em Aracaju. E para assegurar que todos se vacinem, estendemos o horário de vacinação dos drive-thrus até as 19h e dos pontos fixos até as 18h. Não deixe de se vacinar, verifique o seu dia e os locais onde as vacinas estarão disponíveis”, afirmou Edvaldo.

Neste sentido, pelo novo cronograma da vacinação, os aracajuanos de 20 e 21 anos serão vacinados na sexta-feira, dia 20, e no sábado, dia 21. Já a população de 18 e 19 anos poderá receber a primeira dose no domingo, dia 22, e na segunda-feira, dia 23. Para ter acesso ao imunizante, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com data dos últimos seis meses.

Locais e horário estendido

Os cidadãos priorizados nesta etapa poderão optar por um dos cinco pontos fixos, das 8h às 18h, instalados nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Também será possível receber a primeira dose da vacina nos drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 19h, após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Aracaju vacinou, até o momento, 390.019 pessoas com a primeira dose, o que representa 58,65% de toda a população – e 75,89% dos adultos. Já com a segunda dose (ou dose única), já foram imunizados 156.034 aracajuanos, o que equivale a 23,46% de todos os aracajuanos – e 30,3% dos maiores de 18 anos.

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA