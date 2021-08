Cacau Colucci diz quantos quilos engordou na gestação: “Vou levar bronca”

Cacau Colucci decidiu conversar com os fãs por meio de caixa de perguntas no Instagram e acabou revelando, após ser questionada, quantos quilos ganhou até então em sua primeira gestação. A ex-BBB está grávida de Arthur, fruto de seu casamento com o delegado Bruno Lima.

“A última vez que me pesei, já faz uns dias, tinha engordado 13 quilos. Amanhã tenho médico e vou contar para vocês. Vou levar bronca com certeza, está babado”, disse ela, aos risos.

Recentemente, Cacau compartilhou com os fãs um pouco do projeto do quarto do bebê. A ex-BBB, que está grávida de sete meses, e o marido, optaram pelo tema “animais” para fazer a pintura artística na parede do quarto de Arthur.

No Instagram, Cacau mostrou o processo de criação dos desenhos na parede até a pintura final. A ex-BBB ainda optou por luz led em cabeceiras na parede, para iluminar o espaço.