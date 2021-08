Capital pernambucana é rica em gastronomia e opções de hospedagem

Quem visita o Recife também pode aproveitar para conhecer melhor sua famosa culinária. Entre as opções de boa gastronomia na cidade estão as unidades do Faaca Boteco e Parrilla, restaurante Seu Luna, Co Wok Asian Food e o tradicional Leite, o mais antigo restaurante em funcionamento no Brasil. Nesses endereços, os visitantes vão encontrar os melhores pratos da comida regional e deliciosas receitas que agradam qualquer paladar.

Com 137 anos de existência, o Restaurante Leite une tradição e contemporaneidade, sendo especialista em pescados frescos. Patrimônio artístico e cultural do Recife, a história do Leite se confunde com a da própria cidade. Outro nome tradicional no Recife é do Restaurante Seu Luna, localizado no Bairro do Ipsep. Com uma boa culinária nordestina raiz, Seu Luna é especialista em buchada, chambaril, dobradinha e tudo que há de melhor na gastronomia regional. O famosíssimo bolinho de chambaril, lidera os petiscos.

Uma boa opção de variedade, rapidez e sabor se encontra na franquia pernambucana Co Wok Asian Food. Com mais de 30 pratos montados e mais de 2000 combinações, a opção é indicada para almoços práticos, mas com muito sabor. Quando o assunto é cortes especiais, o restaurante e boteco Faaca é referência. As várias opções de cortes nobres de bovinos, caprinos e suínos, feitos na parrilla, chamam atenção do público. Um almoço no shopping sempre será uma boa opção para os turistas. No Shopping RioMar, encontramos uma imensa variedade culinária, com destaque para o restaurante Kisu, de comida japonesa contemporânea.

Para uma boa estada no Recife uma das opções é se hospedar no aconchegante Nobile Suítes Executive Hotel, localizado em frente ao mar, na badalada Avenida Boa Viagem. Os apartamentos são adaptados para hóspedes com mobilidade reduzida e existem suítes diferenciadas para as núpcias. O hotel está a sete quilômetros do Aeroporto Internacional do Recife, próximo aos principais shoppings centers da cidade, a excelentes opções gastronômicas e aos principais pontos turísticos da cidade. Outra boa opção na Região Metropolitana do Recife está localizada no Sítio Histórico de Olinda. A Pousada do Amparo é lugar em que se encontra aconchego, cultura e charme para seus hóspedes.

Serviço:

– Restaurante Leite

Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio, Recife. (81) 3224-7977. Aberto de domingo a sexta-feira, das 11h às 16h.

– Restaurante Seu Luna – (81) 3339-0012

– Co Wok Asian Food

– Faaca

www.grupofaaca.com.br

– Kisu – Shopping RioMar

– Nobiles Suítes Executive

Avenida Boa Viagem, 344, Boa Viagem, Recife.

(81) 30497404

-Pousada do Amparo

do Amparo, 199 – Amparo, Olinda

(81) 98694-2839

Fonte e foto assessoria