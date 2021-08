Capitão Samuel inicia seu projeto “Escoteiro do Batalhão” na sua cidade natal Malhador

Nesta manhã de quinta feira, dia 19, o deputado capitão Samuel recebei a visita do Pastor Josué, que é responsável pela Igreja Adventista dos municípios de Malhador, Ribeirópolis, Itabaiana, Nossa Senhora Aparecida e Frei Paulo e desenvolve um brilhante trabalho com crianças e adolescentes, voltado para o Escotismo.

Samuel disse que “nosso encontro, que foi bastante produtivo, serviu para dar início a uma parceria para implantar nosso projeto Escoteiros do Batalhão da Restauração, em Malhador e em Ribeirópolis, sob a coordenação do Pastor Josué. Esse é um momento de grande alegria para mim, pois será nosso primeiro grupo do projeto Escoteiros e acontecerá na cidade em que nasci, Malhador. É mais uma vitória na nossa luta contra as drogas”.