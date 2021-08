Carteira de Identidade: Cidadãos com idade superior a 80 anos não precisam de agendamento para emissão do RG

O Instituto de Identificação Dr Carlos Menezes (IICM) informa que o cidadão com idade superior aos 80 anos, residente em qualquer município de Sergipe, não mais necessita de prévio agendamento para o atendimento referente à emissão da carteira de identidade. O cidadão deverá comparecer ao posto de atendimento do IICM mais próximo à sua residência portando os documentos necessários à solicitação do RG.

A triagem para o atendimento ao grupo composto pelos cidadãos com idade superior aos 80 anos se dará das 7h às 7h30, respeitando o limite de atendimento de cada posto do IICM, tendo em vista a continuidade da pandemia da Covid-19 e a necessidade de evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas no entorno das unidades e também dentro dos postos do Instituto de Identificação.

Os postos do IICM que funcionam com agendamento deverão distribuir o atendimento a esses cidadãos nos blocos horários de acordo com a capacidade de prestação do serviço de emissão da carteira de identidade, para que não seja comprometido o serviço ordinário ofertado aos demais solicitantes do RG.

O diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, explicou que o novo formato de atendimento a esse público fornece um melhor acesso ao RG. “O cidadão que tem mais de 80 anos, em muitos casos, já sofre com alguma comorbidade. Então, para facilitar o atendimento desse cidadão ele comparece já munido de toda a documentação necessária e terá seu atendimento garantido pelo IICM”, reforçou.

Fonte e foto SSP