Chegou a hora de ferrar o gado

Por Adiberto de Souza *

Tal qual os fazendeiros, que reúnem a vaqueirama para vacinar o rebanho bovino, os pré-candidatos às eleições de 2022 estão se encontrando com lideranças políticas parar ferrar o eleitorado. Quem melhor se sair nesta fase de marcar território, terá mais chances nas urnas. Clientelistas, a maioria dos líderes políticos interioranos diz o que precisa para manter os eleitores encabrestados, evitar que muitos pulem a cerca e, principalmente, impedir a invasão dos currais pelos adversários do “patrão”. A moeda para convencer os capatazes do gado vai de emendas parlamentares a cargos no serviço público. Ainda é modesta a oferta de dinheiro vivo aos coronéis dos grotões, pois o período de compra verdadeiramente dita só começa no próximo ano, após uma nova conferência do gado ferrado agora. Lamentavelmente, para boa parte dos políticos o povo não passa de um rebanho bovino em fase de engorda para ser abatido na eleição. Home vôte!

Suspeita de racismo

Esta quinta-feira é um dia triste para a história da Universidade Federal de Sergipe. Hoje, uma comissão da Câmara federal investiga denúncia de racismo institucional e religioso por conta da não convocação do professor doutor em Direito Ilzyver de Matos Oliveira para ocupar uma vaga de docente da UFS. Embora muito bem aprovado, o educador foi preterido pelo Departamento de Direito da Universidade. Há quem diga, e é isso que a Câmara está investigando, que Ilzyver foi descartado por ser candomblecista. Crendeuspai!

Política no cardápio

O empresário e político Josinaldo De Santana (PL), o popular “Zominho” recebeu um grupo de político para um jantar em sua casa, na cidade de Campo do Brito. Mais do que as saborosas iguarias, os convidados se fartaram de política, particularmente das eleições de 2022. Entre outros, sentaram à mesa o anfitrião, os deputados federal Bosco Costa (PL), estadual Rodrigo Valadares (PTB), os ex-prefeitos de Campo do Brito, José Roque (PL), e de Capela, Manoel Sukita (Republicanos). Vixe!

Dinheiro a rodo

A Câmara de Vereadores aprovou autorização para a Prefeitura de Aracaju tomar um empréstimo de 84 milhões de dólares a um banco do estrangeiro. Com essa pequena montanha de dinheiro, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) pretende construir 60 quilômetros de esgotamento sanitário, 23 quilômetros de drenagem de canais e 40 quilômetros de recapeamento asfáltico. Então, tá!

Falsos profetas

De uns dias pra cá, a Polícia de Sergipe deu para prender falsos pastores evangélicos, acusados de aplicar golpes em pessoas incautas. Metido a reverendo, Alailson Amorim foi em “cana” em Brasília. O mequetrefe se preparava para viajar a Portugal visando gastar o dinheiro das vítimas. Ontem, foi a vez do falso pastor Marcos Roberto Balieiro ser grampeado em Vitória (ES). O safado é acusado de ter aplicado vários golpes em Sergipe. Certo mesmo está Gilberto Gil quando canta sobre o Criador: “Se eu quiser falar com Deus/Tenho que ficar a sós”. Amém!

Agora vai!

E o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) jura ter descoberto como acabar com o desemprego recorde, a inflação crescente e a bagunça no governo. Reunido com vários pastores evangélicos, o capitão de pijama anunciou a solução mágica: “O que posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos”, profetizou. Misericórdia!

Barras da Justiça

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Fabiano Contarato (Rede) protocolaram no Supremo Tribunal federal uma notícia-crime por prevaricação contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. Para os dois senadores, o acusado se omite diante dos crimes praticados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Alessandro e Contarato garantem que “o conjunto de fatos demonstra patentemente que o procurador-geral da República procedeu de modo incompatível com a dignidade e com o decoro de seu cargo”. Ah, bom!

Linda presente

A vereadora Linda Brasil (Psol) tem sido presença garantida nas manifestações de trabalhadores e das minorias. Ontem, a parlamentar mais votada de Aracaju participou do Dia Nacional de Luta e Greve Geral dos Servidores Públicos. “Nos posicionamos contra a privatização dos Correios e a reforma administrativa, além de continuarmos cobrando mais vacinas, auxílio, pão, e o impeachment do genocida corrupto”, discursou. Danôsse!

Apelo à Caixa e ao BB

E o senador Rogério Carvalho (PT) pediu ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para que revejam a decisão de fechar agências bancárias no interior de Sergipe. Segundo o petista, sem o BB e a Caixa em suas cidades, as pessoas estão se deslocando por até 60 quilômetros visando ter acesso a um banco. Rogério lembrou que o BB tem um papel importante no financiamento agrícola, enquanto a Caixa é fundamental na destinação dos benefícios sociais de todas as naturezas. É vero!

De cantor a golpista

De um bebinho sobre o cantor golpista Sérgio Reis: “Filho adotivo de Chico Mineiro, ele bebeu uma pinga, pensou ser o rei do gado, montou no cavalo preto, se assustou com o menino da porteira, quebrou a panela velha, deu adeus a Mariana, pegou um couro de boi e virou o boiadeiro errante à procura da casinha branca”. Vade retro satanás!

Recorte de jornal

Publicado no jornal estanciano A Razão, em 18 de julho de 1909.

* É editor do Portal Destaquenotícias