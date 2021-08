Deputado destaca que Restaurante Padre Pedro será reformado em Aracaju

Trazendo boas notícias para Sergipe, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania), ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa (Alese) na manhã desta quinta-feira, 19, para informar que o Restaurante Popular Padre Pedro passará por reforma. Na oportunidade, Georgeo Passos parabenizou o senador Alessandro Vieira (Cidadania), que destinou R$ 450 mil, através de uma Emenda Parlamentar para que o gestor estadual inicie as obras.

“O dinheiro que já está na conta do Governo do Estado, onde nós sabemos que o Padre Pedro, agora durante a pandemia, atendeu a vários sergipanos que estão passando por dificuldades para conseguir sua alimentação. Lá, diariamente, são 1.500 refeições no almoço e 750 no jantar em um espaço que carecia de uma ampla reforma. O senador Alessandro, cumprindo seu papel em Brasília, também está colaborando com essa causa importante para os sergipanos”, enfatizou.

Por Kelly Monique Oliveira