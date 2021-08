Deputado Laércio Oliveira recebe título de Cidadão Gloriense

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) recebeu na última terça-feira, 17, o título de Cidadão Gloriense, concedido pelo poder legislativo de Nossa Senhora da Glória. A honraria foi entregue no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença dos ex-prefeitos Chico do Correio e Sérgio Oliveira. O título foi um reconhecimento por todo o trabalho realizado por Laércio Oliveira no município, que já recebeu, desde o seu primeiro mandato, mais de 2,2 milhões para diversas ações nas áreas da educação, saúde e infraestrutura.

“Agora eu passo a ter mais responsabilidade com esta terra que hoje é um dos mais importantes municípios do Estado, que mais cresce e se desenvolve, e que tem uma capacidade de gerar empregos através de micro e pequenos empreendedores. Glória tem um comércio pujante e uma bacia leiteira cantada em verso e prosa, mas também tem outras riquezas imensuráveis, uma delas é a capacidade do seu povo de transformar momentos difíceis em oportunidades de crescimento”, disse Laércio.

“Irei honrar muito esse título. Para mim, ele é um testemunho de vida, se eu já tinha um carinho enorme por Nossa senhora da Gloria, agora isso se acentua ainda mais. Por todas as condições que foram dadas, à época pela prefeita Luana Oliveira, nós optamos, como presidente do Sistema Fecomércio, em construir o Senac aqui nesta terra, que somados a todos os recursos dispensados por mim como deputado, são quase R$ 15 milhões em investimentos. Me sinto extremamente privilegiado e honrado com este título”, pontou o deputado.

O autor da propositura, o presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, Anselmo Correia, disse que Laércio tem demonstrado responsabilidade e compromisso. “Para mim, é um dia muito especial, pois ganhamos mais um irmão. É o reconhecimento por aquele que tanto faz por Nossa Senhora da Glória. Já o admirava como empresário e cidadão, e hoje, como homem público, ele tem demonstrado responsabilidade e compromisso, não só com Glória, mas com todo o Estado de Sergipe. Me senti satisfeito e orgulhoso como autor da proposta, apoiado por todos os colegas vereadores, por homenagear uma pessoa tão especial, que tem uma visão voltada para o Estado de Sergipe”, disse.

O vereador Humberto Dantas destacou as qualidades do deputado Laércio Oliveira. “Glória precisa de pessoas como Laércio, que trabalha em prol do desenvolvimento de todo o Brasil e do nosso município. Tenho certeza que, com esse título, ele fará muito mais por Glória. Foi um título muito merecido e que também nos orgulhou bastante”, atestou o parlamentar.