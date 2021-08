Dr. Manuel Marcos ressalta trabalho de vereadores, prefeito e secretário

Durante a sessão remota da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) nesta quinta-feira, 19, o vereador Dr. Manuel Marcos (PSD) ressaltou a aprovação Projeto de Lei nº 197/2021, de autoria do Poder Executivo que autoriza o município de Aracaju a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto ao New Development Bank-NDB, destinado à execução do “Programa Aracaju Cidade do Futuro” na última quarta-feira, 19.

“Quero aqui a parabenizar todos os vereadores que manifestaram sua preocupação com o povo de Aracaju e aprovaram esse projeto. Tão importante e oportuno também destacar o trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira e o secretário de Finanças que preparou o município para ter condições de contrair um empréstimo desse tamanho”, pontuou.

No total serão adquiridos mais de US$ 84 milhões que segundo afirma Dr. Manuel Marcos, serão destinadas a obras estruturantes espalhadas por Aracaju. “Estive em contato com pessoas da Zona de Expansão e relataram a felicidade em saber que serão beneficiados com essas obras”, concluiu.

por Agência Câmara Aracaju