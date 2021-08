Drica Moraes gravar ‘Sob Pressão’ em meio à pandemia aproximou atores de personagens

Na quarta temporada de Sob Pressão, a pragmática Vera, personagem de Drica Moraes, enfrentará alguns desafios pessoais na reaproximação com o seu filho, com quem a médica havia perdido contato durante um longo período, e agora deseja compensar o tempo perdido. Pronta para ver seu trabalho na TV, a atriz destaca um desafio pessoal de toda a equipe e elenco: gravar em meio à pandemia do Coronavírus, com rígidos protocolos de segurança sanitária.

“Tinha uma sensação de tensão que a gente estava submetido o tempo todo. Filmamos ainda com a vacinação muito atrasada, com protocolos muito rígidos. Tinha o medo real de contágio, de ter alguma baixa, ficar doente, falecer. A gente estava impregnado dessa nuvem do mistério desse vírus”, recordou ela.