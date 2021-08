Em nota, Salesiano diz que não irá encerrar suas atividades pedagógicas em Aracaju

A sociedade aracajuana se entristece com o comunicado oficial do encerramento de atividades do Colégio Arquidiocesano. Foram 61 anos de expressivas ações pedagógicas, pastorais, esportivas e tantas outras que fortaleceram a comunidade educativa. Não há como encararmos com naturalidade o fim de uma escola irmã, com um legado de propagação de princípios e valores tão caros aos indivíduos em qualquer época. Lamentamos e reforçamos nossa solidariedade com a Arquidiocese pela coragem para essa dura decisão, como também expressamos nosso carinho aos alunos, familiares, e educadores que enfrentarão novos desafios.

Por meio desta, esclarecemos que o Salesiano Aracaju, pertencente a mantenedora Inspetoria Salesiana do Nordeste e ligada a Rede Salesiana Brasil de Escolas, mantém-se na pujança das suas atividades, especialmente nesse ano de 2021, pois completa 110 anos de história, contribuindo na formação de gerações.

No intuito de desvirtuar as Fake News acerca dos comentários que o Salesiano encerrará suas atividades pedagógicas, esclarecemos que a Comunidade Educativa Salesiana continuará, oxalá, por muitas décadas cumprindo sua genuína missão.

Ressaltamos que, mesmo em meio a um período atípico, a escola vem investindo em infraestrutura (projeto de energia solar), tecnologias educacionais, e qualificação dos profissionais para melhor atendermos aos nossos educandos.

Os vossos filhos são confiados a maior Rede de Escolas Católicas das Américas com 106 escolas; 80 mil alunos e 5 mil professores. Portanto, em Rede somos mais fortes e estaremos na vanguarda de uma proposta educativa-pastoral como nos inspirou São João Bosco.

Padre Arlan Braga Oliveira

Diretor