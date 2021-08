Empresa de engenharia realiza live sobre o impacto nos aumentos recentes dos preços nos insumos utilizados na Construção Civil

Nesta quinta-feira, 19, a BC Engenharia de Custos, em parceria com a Growbit (empresa especializada em marketing e vendas), Construtora Celi e o escritório Prado, Castelli, Vasconcelos Sociedade de Advogados

estará realizando um evento online gratuito, a partir das 19h, com o objetivo de debater sobre o impacto para as empresas dos aumentos recentes nos preços dos principais insumos utilizados na Construção Civil.

O evento contará com a participação de profissionais experientes, como Dr. Sávio Prado , membro da ALAE ( Aliança Advocacia Empresarial), membro da CESA/SE e sócio do escritório PCV Advogados; Dr. Luciano Barreto, presidente da Celi e presidente da Aseopp ( Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas) ; Eng. Carlos Francisco e do Engenheiro Bruno Cardoso.

Os profissionais estarão analisando e debatendo sobre o tema tão relevante para a situação na qual estamos vivenciando.

Os interessados devem realizar sua inscrição gratuita através do site : https://landingpage.growbit.com.br/bcengenharia/evento/

Fonte e foto assessoria