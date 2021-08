Fecomércio empossa nova diretoria da Câmara Empresarial de Turismo

O novo coordenador da Câmara Empresarial de Turismo (CETUR) da Fecomércio, Bruno Dórea, foi empossado nesta tarde, em reunião com empresários das atividades do turismo sergipano. Bruno inicia o trabalho em companhia do vice-coordenador, Gustavo Paixão. Empresários do setor de eventos, gastronomia, turismo receptivo, hotelaria, serviços turísticos, turismo náutico, entre outras atividades da cadeia produtiva do turismo em Sergipe, prestigiaram a assunção da nova diretoria da Câmara Empresarial.

Eles foram empossados após o pronunciamento do seu predecessor, Antônio Carlos Franco Sobrinho, que deixa a coordenação da CETUR. Franco valorizou a atuação dos novos coordenadores como empresários do setor do turismo, com trabalhos importantes em defesa dos interesses das atividades do turismo sergipano.

“Estou feliz em passar a coordenação da Câmara Empresarial de Turismo para Bruno e Gustavo. Dois parceiros do turismo, que trabalham muito pelo turismo de nosso estado. Desejo sucesso na caminhada que se inicia para eles nessa atividade tão importante. A Câmara é muito importante para o turismo de Sergipe, como um órgão que estimula o diálogo, propõe soluções eficientes para os problemas do setor e traz muitos benefícios para o turismo sergipano”, afirmou Franco, que continua na presidência da ABIH.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, destacou que Bruno Dórea e Gustavo Paixão são dois abnegados que trabalham pelo fortalecimento do turismo há vários anos, com muito empenho e esforço para fazer a cadeia produtiva do setor estar mais fortalecida.

“O turismo é uma grande matriz econômica que tem o maior potencial de crescimento na economia do nosso estado, por ser uma força capaz de mobilizar emprego e renda, com o que temos de melhor. Nossas belezas naturais, hospitalidade e qualidade dos nossos serviços. Tenho certeza de que a chegada de Bruno e Gustavo à coordenação vai dar um novo fôlego para os trabalhos do turismo em nosso estado. São dois abnegados que têm muita vontade de trabalhar e coragem para batalhar as bandeiras do setor que abrange toda nossa economia, já que movimenta 52 setores da economia em sua cadeia produtiva. Tenho a confiança que farão um ótimo trabalho”, afirmou Laércio Oliveira.

O novo coordenador destacou que o momento é de fortalecer a união das atividades que pertencem ao setor de turismo do estado, para promover Sergipe como destino turístico nacional, inserindo o estado no mapa do turismo brasileiro. Que o momento pós-pandemia é importante para encadear as atividades do turismo, que não competem entre si, e sim se completam. Segundo Dórea, o foco é trabalhar para obter o melhor para as empresas do turismo sergipanas.

“Quero agradecer a oportunidade de coordenar a Câmara Empresarial de Turismo, juntamente com Gustavo, nesse momento diferente em que estamos vivendo. Agora é a hora de recomeçar o trabalho, para encadear todos os setores que o turismo atende, pois precisamos entrar no mapa do turismo nacional. Tenho certeza de que todos os participantes da Câmara Empresarial querem o melhor para o turismo do estado e essa união nos fará mais fortes, pois temos a chance de refazer o turismo, trabalhando em todas as vertentes, pois as atividades do turismo não competem entre si. Elas se complementam. O momento é de união para fazer nosso turismo decolar e mudar o cenário de nosso estado”, comentou.

Participaram da reunião, que contou com a presença dos vereadores Fabiano Oliveira e Sgt. Byron, do diretor técnico do Sebrae, Brenno Barreto, do diretor de Cultura da Fudação Aperipê, Yuri Rocha, da presidente do Singtur, Irma Karla, a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias e o superintendente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Maurício Gonçalves.

Por Marcio Rocha