Fundat aborda conteúdo sobre gestão de pessoas em oficina presencial

Nesta quarta-feira, 18, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), realizou, de maneira presencial, a oficina Gestão de Pessoas (2h), no Centro da Juventude, localizado no conjunto Augusto Franco.

A qualificação foi ministrada pelo instrutor e especialista em Novos Negócios e Inovação, Flávio de Jesus, e teve como intuito oferecer um aprendizado para os cidadãos que buscam compreender os conceitos voltados à gestão de pessoas em Recursos Humanos. Além disso, a oficina abordou as diferenciações existentes dentro da área.

O conteúdo apresentado durante a oficina foi um divisor de águas para quem esteve presente. Os tópicos comentados foram essenciais para o enriquecimento profissional daqueles que trabalham diretamente com o público.

Para Flávio de Jesus, a educação é um meio de transformar a vida das pessoas. “Esse projeto de qualificar a comunidade é algo incrível, que ajuda ainda mais na mudança que esperamos do outro na sociedade”, explica o instrutor.

Segundo a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, a educação muda o mundo e ajuda no crescimento de cada indivíduo. “Acredito que o nosso eixo de qualificação profissional é extremamente fundamental. Primeiramente, porque é por meio do conhecimento que os cidadãos podem ter um desenvolvimento pessoal e, também, profissional. O nosso objetivo é trazer cada vez mais qualificações para que a comunidade tenha a oportunidade de entrar no mercado de trabalho capacitada”, afirma.

Pela terceira vez, a autônoma Andreia Modesto, 38, participa das capacitações presenciais que a Fundação oferece para os cidadãos. Ela é aluna de longa data e sempre procura estar presente nas oficinas. “Essa oficina será muito útil para mim que lido com pessoas no âmbito profissional. Gerir pessoas é ter que lidar com diferentes seres humanos que têm um jeito de ser e pensar único”, destaca Andreia.

Fonte e foto assessoria