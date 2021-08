Governo de Sergipe lança 37ª edição dos Jogos da Primavera

As escolas públicas e particulares do estado podem inscrever suas equipes a partir do dia 20 de agosto

A competição escolar mais tradicional do Estado de Sergipe está de volta: são os Jogos da Primavera, que chegam a sua 37ª edição. O evento de lançamento oficial da programação e abertura das inscrições ocorreram nesta quinta-feira, 19, no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, em Aracaju.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc)/Superintendência Especial de Esportes (Supee), os jogos reunirão alunos das escolas públicas e particulares de todo o estado, com idades que variam entre 11 e 17 anos.

O secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, que na ocasião representou o governador Belivaldo Chagas, reconheceu o esforço dos estudantes sergipanos em torno das práticas esportivas. Ele ressaltou que o evento resgata a tradição da escola integral, que não só educa como também divulga a cultura e a atividade física. “O esporte é um grande aliado da educação, e diante desse momento de volta às atividades presenciais, no qual será preciso seguir à risca todos os protocolos, retomamos a tradição de fazer um dos maiores eventos esportivos escolares do nosso estado”, disse

Emocionada, a superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas, destacou que o objetivo dos Jogos da Primavera é transformar sonhos em realidade por meio do esporte. Ela ainda relata que as competições, que vão acontecer em um período de 20 dias, foram pensadas para proporcionar o melhor para as equipes envolvidas, no que se refere aos cuidados de biossegurança sanitária, cujas estratégias foram alinhadas e discutidas com a Secretaria de Estado da Saúde. “Esta será uma edição num formato mais enxuto, longe do ideal que almejamos e do que os nossos atletas e professores merecem, mas nós precisávamos fazer os nossos jogos para mobilizar atletas que têm histórias inspiradoras”.

Representando a comunidade atlética, Kailane Letícia Vieira dos Santos, egressa do Centro de Excelência Paulo Freire, de Aracaju, e Mateus Freire dos Santos, estudante do Instituto Dom Fernando Gomes, também de Aracaju, conduziram a tocha olímpica, que, tradicionalmente, marca o início dos Jogos da Primavera. “É uma satisfação muito grande fazer parte desse momento. O esporte representa muita coisa boa na minha vida, e espero que todos os meus colegas possam se sentir inspirados assim como eu fui, quando participei”, disse Kailane Letícia, atleta de badminton, esporte que lhe garantiu medalha nas últimas cinco edições dos Jogos da Primavera.

Já o atleta de Wrestling Mateus Freire, ex-aluno da Escola Estadual Arício Fortes, em Aracaju, lembrou o quanto teve a vida transformada por meio do esporte, bem como as participações nos Jogos da Primavera. “É um evento muito importante para nós atletas, ainda mais para mim, que vim de escola pública”, frisou ele, que já competiu no México, nos Jogos Escolares da Juventude, realizados em 2019, em Blumenau, Santa Catarina, e em outras edições dos Jogos da Primavera.

O coordenador dos Jogos da Primavera, Wendel de Oliveira, explica como ocorrerá a 37ª edição. “Este ano, por conta da pandemia, o período de disputa foi reduzido, em relação às edições anteriores. A competição será realizada respeitando-se todas as medidas de biossegurança, com protocolo sanitário e equipes treinadas, a fim de garantir que as competições aconteçam da forma mais segura possível, sem risco à saúde dos participantes e organizadores. Como medida de segurança, faz parte do protocolo a ausência de público nos locais de competição”.

As inscrições estarão abertas no período de 20 de agosto a 13 de setembro e podem ser feitas por meio do portal da Seduc, no endereço www.seduc.se.gov.br/jogos. A competição tem início previsto previsto para o dia 17 de setembro e segue até 8 de outubro, com as disputas de diversas modalidades esportivas, individuais e coletivas de ambos os gêneros, entre elas: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginásticas Artística e Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez.

As escolas que esqueceram suas senhas de cadastro devem acessar o site oficial dos Jogos da Primavera e clicar na aba de procedimento de recuperação de senha. Um vídeo tutorial explicando o passo a passo foi disponibilizado no perfil do Instagram: @esporte.sergipe.

Presenças

Participaram da solenidade o deputado federal Fábio Mitidieri, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Nitinho Vitale; o vice-presidente da Federação Sergipana de Futsal, Giovani Sales; o presidente da Federação Sergipana de Judô, Euder Lima; o presidente da Federação de Handebol, Washington Luís Gusmão; o presidente da Federação das Escolas Particulares do Estado de Sergipe, professor Renir Silva Lima Damasceno.

Também compareceram ao lançamento o presidente do Conselho Estadual de Educação e diretor Regional de Educação 5, professor João Luiz Andrade Dória; a diretora Regional de Educação 4, professora Luiza Omena; a diretora de Educação de Aracaju (DEA), professora Gilvânia Guimarães; o assessor do Departamento de Educação (DED), professor João Manoel de Faro Neto, representando a diretora do DED, Ana Lúcia Lima; e a diretora da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, Juciene Maria.

