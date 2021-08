Governo de Sergipe suspende comemorações presenciais da Semana da Pátria 2021 para evitar aglomerações de pessoas

O governo do Estado de Sergipe, por meio do Decreto Nº 40.965, suspende o Desfile Cívico da Avenida Barão Maruim deste ano, a exemplo do que ocorreu no ano passado, também, devido à pandemia. O decreto, publicado nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, considera a declaração de emergência em Saúde Pública de importância Internacional, pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

A ação faz-se necessária para prevenir e evitar aglomeração de pessoas e potencial risco de contágio pela Covid-19.

Considerando que a data representa evento histórico e cívico, de notória importância para a memória nacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), planeja ações para celebrar a Semana da Pátria 2021, com atividades não presenciais, no intuito de despertar e reforçar nos sergipanos o orgulho e o amor pela nação.