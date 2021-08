“Enjoos 24h por dia”, diz Fabiula Nascimento, grávida de gêmeos aos 43 anos

“Eu estou no melhor momento da minha vida”, declarou a atriz Fabiula Nascimento à CRESCER. Em uma entrevista exclusiva, a atriz de 43 anos contou como seus gêmeos — Roque e Raul —, fruto do relacionamento com o também ator Emilio Dantas, foram concebidos. Ela ainda comentou como se sente fisicamente com 15 semanas de gravidez e a experiência em passar por uma gestação após os 40. “A idade melhora a gente”, garante.

C: A gravidez foi planejada?

F: Foi. Tentamos de forma natural por um ano, mas não rolou. Depois de alguns exames, resolvemos fazer FIV [Fertilização in vitro], já que eu tinha óvulos congelados desde 2016. Na segunda tentativa, os meninos vieram.

C: Como foi a reação de vocês diante do teste positivo?

F: Foi uma supresa enorme!! Nós colocamos um único blastocisto [nome dado ao segundo estágio de desenvolvimento de um embrião] e ele dobrou por conta própria. Era pra ser! Ficamos felizes em dobro!

C: Como está se sentindo fisicamente?

F: Nas primeiras semanas foi bem tranquilo. Da nona semana até agora é que os enjoos começaram a acontecer 24 horas por dia. Uma loucura! Nada de anormal pelo que consta… Os enjoos me deixam muito indisposta, mas sigo firme. Tirando isso, me sinto maravilhosa. Linda!

C: Você teve algum receio por engravidar durante a pandemia de covid?

F: Sim. Em 2020, assim que a pandemia começou por aqui, ficamos extremamente assustados. Nós não conseguíamos pensar no futuro. Só no presente e em nos manter vivos. O começo foi muito assustador. Com o passar dos meses, fomos entendendo melhor esse vírus, a vacina foi feita e voltamos a sonhar um pouquinho. Vivemos um período terrível em todos os aspectos, mas enquanto existe mundo, existe vida. Nosso amor é maior que o nosso medo.

C: Como imagina seu parto? Tem planos?

F: Eu imagino um parto seguro para mim e para os bebês. É só o que eu consigo pensar. Estou super bem amparada e confio 100% na minha médica.

C: Como tem sido sua rotina na gravidez?

F: A mesma rotina da pandemia, só que agora com enjoos. Continuo me exercitando, cuidando da casa e redobrando os cuidados com as saídas para ir às consultas médicas. Tenho sentido necessidade de ver coisas bonitas e de estar cada vez mais perto da natureza.

C: Como imagina que será após o nascimento?

F: Acredito que nada será como antes e confesso e fico feliz com isso. Tô pronta pra começar uma nova e desconhecida jornada na vida. A rede de apoio começou assim que anunciamos a gravidez. Todos se colocando a disposição para elucidar dúvidas das mais simples até as mais complexas. Quanto a ajuda no dia a dia, estou aberta a todas as possibilidades. Nada está descartado.

C: Você acredita que a maternidade aos 40 pode trazer mais calma e maturidade?

F: A idade melhora a gente. Eu acredito que tudo será mais calmo, mais sereno. Eu estou no melhor momento da minha vida. Sou realizada profissionalmente, tenho um parceiro incrível, tenho consciência e estou pronta para educar os nossos meninos.

