Guarda Municipal de General Maynard cumpre Mandado de Prisão

Na tarde desta quarta feira 18, o SGT Batista após investigação social, juntamente com equipe de Rondas Preventivas, localizou o acusado de invadir uma casa no Município de General Maynard, por volta das 02h na madrugada do dia 30 de Junho, momento que a vitima entrou em luta corporal, evitando que Matheus levasse o dinheiro.

Segundo um casal vítima no dia 28, moradores de Carmopolis, tiveram a residência arrombada, câmeras de segurança filmou um suspeito com uma bicicleta que o acusado pegou emprestado.

Fatos que foram relatados em boletim de ocorrência, de maneira que o delegado Samuel Oliveira instaurou inquérito e representou pela prisão que fora acatada pela Juíza da comarca de Carmopolis.

Portanto, o cumprimento do mandado em desfavor de Matheus foi cumprido pela Guarda Municipal de General, na rua Vila Paraíba, no bairro Novo Paraíso, onde o acusado estava residindo com avó de sua atual companheira.

O homem foi preso e conduzido para à Central de Flagrantes Zona Norte para a realização dos procedimentos legais.

