HNSC é selecionado para participar do Projeto ‘Saúde em Nossas Mãos’

O Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Lagarto, foi selecionado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), para integrar o projeto ‘Saúde em Nossas Mãos’, melhorando a segurança do paciente em larga escala do Brasil.

Além da unidade de saúde lagartense, outros 203 hospitais do País foram selecionados. A meta é reduzir em pelo menos 30% as infecções hospitalares relacionadas à assistência em saúde nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) de hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com foco na assistência em saúde ofertada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais selecionados, o objetivo do projeto é melhorar a segurança dos pacientes com a implementação de práticas de prevenção de infecções relacionadas à ventilação mecânica, uso de cateteres e de sondas vesicais.

Pelo projeto, uma UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição passará a ser acompanhada, durante 24 meses, por profissionais de um hospital de referência Proadi-SUS.

Durante esse período, serão realizadas visitas técnicas à instituição, encontros regionais com outros 33 (grupo) hospitais selecionados para troca de experiências e sessões de aprendizagem presencial. Além disso, há apoio contínuo a distância e sessões de aprendizagem virtual (SAV).

Ainda pelo esboço do projeto, as ações necessárias para alcançar os resultados esperados também incluem o monitoramento de indicadores e dos testes de mudança, além de estratégias de desenvolvimento de equipes colaborativas, de envolvimento de pacientes e familiares nos processos, e desenvolvimento de lideranças para implantação de segurança do paciente nas instituições.

O processo de seleção dos hospitais ocorreu de junho a julho deste ano e contou com 391 participantes, todos voluntários. Os interessados passaram por avaliação documental, análise de critérios, além de entrevistas e ranqueamento.

Além do HNSC foram selecionados para participar do projeto ‘Saúde em Nossas Mãos’, os hospitais São José, Cirurgia e Santa Izabel, todos localizados em Aracaju.

ASCOM – Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC/Lagarto)