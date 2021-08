João Eloy recebe os superintendentes PF e PRF de Sergipe

Com o objetivo estreitar os laços e traçar novas parcerias estratégicas entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e as Polícias Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF), aconteceu na tarde da tarde dessa quarta-feira (19), no gabinete do secretário da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, uma visita de cortesia dos superintendentes das polícias da União às forças de segurança de Sergipe.

O novo comando da PRF já está há dois meses no cargo e da Polícia Federal, há 90 dias. Porém ainda não tinham tido oportunidades de realizar esse encontro.

O secretário João Eloy considerou o encontro entre as instituições como positivo e como uma importante ferramenta de atuação conjunta no enfrentamento à criminalidade em Sergipe. “Essa reunião foi muito importante para estreitarmos os nossos laços entre a SSP, a PF e PRF. A integração e a troca de informações entre instituições tem contribuído diretamente na melhoria da nossa segurança pública, que tem impactos positivos para toda a população sergipana”, enfatizou.

O superintendente executivo da PRF em Sergipe, Tiago Carvalho, também ressaltou a importância do encontro visando a troca de informações e a continuidade da integração entre as instituições. “A visita teve por objetivo estreitar os laços entre os entes de segurança pública. A PRF, recentemente, trocou seu superintendente aqui em Sergipe, então fizemos essa visita para alinharmos a nossa política de gestão junto ao Governo do Estado”, ressaltou.

Estiveram presentes no encontro o secretário João Eloy; o delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Alexandre José; o superintendente executivo da PRF, Tiago Carvalho; o superintendente executivo da SSP, coronel José Pereira de Andrade; o coordenador-geral de perícias, Nestor Barros; e o superintendente da Polícia Federal em Sergipe, delegado Juner Caldeira Barbosa.

Fonte e foto SSP