“Justiça bloqueia bens do servidor que transferiu dinheiro da saúde pra conta pessoal”, diz vereador

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) está acompanhando toda a investigação do caso do servidor da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju que transferiu quase R$ 200 mil para conta pessoal. Ele está em posse dos processos que foram abertos no Ministério Público e no Tribunal de Justiça e atualiza que a juíza Christina Machado determinou a indisponibilidade dos bens e contas bancárias em nome do servidor.

Outro ponto levantado pelo parlamentar é que, de acordo com a sindicância, o servidor não tinha formação técnica para o cargo que exercia. “O relatório emitido pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo instaurado pela prefeitura apurou que apesar de o servidor ter sido lotado na Gerência Financeira não encontrou, em seus assentamentos funcionais, informações acerca de sua formação técnica”, revela.

O Ministério Público de Sergipe investiga o ocorrido e foi aberta uma Ação Civil de Improbidade Administrativa aberta no Tribunal de Justiça de Sergipe. “Estou acompanhando de perto o desdobramento desse caso. Gostaria de saber como um servidor que não era capacitado tinha acesso ao sistema contábil da SMS, conhecia a lista de credores e possuía a senha bancária do Fundo Municipal de Saúde”, questiona Ricardo.

Ricardo Marques ressalta que continuará acompanhando todo o desdobramento do processo. “Várias dúvidas surgiram com esse fato e ainda não foram respondidas, como esse servidor foi parar lá naquele setor? Quem colocou ele lá? Como ele tinha a senha de acesso às transferências? Foram feitas 16 transferências entre os meses de fevereiro e julho, os valores chegam a quase R$ 200 mil. É dinheiro público e é meu dever como representante do povo fiscalizar o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Confio na Justiça e acredito nos desdobramentos da investigação e na punição dos responsáveis”, conclui.

Por Wandycler Júnior