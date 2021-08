Lançamento dos Jogos da Primavera acontece nesta quinta-feira, 19, em Sergipe

Os Jogos da Primavera reunirão alunos das escolas públicas e privadas do Estado de Sergipe, com idades que variam entre 11 e 17 anos

Tudo pronto para a solenidade de lançamento dos Jogos da Primavera de 2021. O evento acontece na manhã desta quinta-feira, 19, às 10h, no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, e deve contar com as presenças de gestores esportivos, dirigentes e autoridades.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), e realizados pela Superintendência Especial de Esportes (Supee), os Jogos da Primavera reunirão alunos das escolas públicas e privadas do Estado de Sergipe, com idades que variam entre 11 e 17 anos.

Os Jogos da Primavera têm como objetivo principal fomentar a prática do esporte nas instituições de ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno e a missão de resgatar a função social do esporte como elemento de cultura e desenvolvimento da cidadania, por todo o território sergipano, além de oportunizar aos alunos- atletas desbravarem o mundo esportivo pelo Brasil, pois os jogos são seletivos para competições escolares nacionais.

As inscrições serão abertas no portal dos jogos logo após a solenidade de lançamento e podem ser feitas entre os dias 20 de agosto e 13 de setembro. As competições terão seu início previsto para o dia 17 de setembro e seguirão até 8 de outubro.

Este ano, por conta da pandemia, o período de disputa foi reduzido, em relação às edições anteriores. A competição será realizada respeitando-se todas as medidas de segurança, com protocolo sanitário e equipes treinadas, a fim de garantir que as competições aconteçam da forma mais segura possível, sem risco para a saúde dos participantes e organizadores. Como medida de segurança, faz parte do protocolo a ausência de público nos locais de competição.

A competição contará com as disputas de diversas modalidades esportivas, individuais e coletivas de ambos os gêneros, entre elas: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futsal, Ginásticas Artística e Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling e Xadrez.

Segundo o professor Wendel Oliveira, um dos coordenadores do evento, as escolas que esqueceram suas senhas de cadastro devem acessar o site oficial dos Jogos da Primavera e clicar na aba de procedimento de recuperação de senhas.

Serão indispensáveis todos os cuidados sanitários, mediante o momento de pandemia, como a utilização de álcool em gel e aferição da temperatura na entrada, bem como a ausência de plateia nas arquibancadas.

