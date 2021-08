Mulher grávida de oito meses morre após ser esfaqueada no Robalo, em Aracaju

Uma mulher que estava grávida de oito meses, foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo companheiro, no final da manhã desta quinta-feira (19), dentro de sua residência, no Robalo, em Aracaju.

Segundo o BPTur, as guarnições foram acionadas através do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Ainda segundo a PM, a mulher foi encontrada no banheiro, sem sinais vitais, onde constatou-se também que a vítima aparentava estar gestante.

No local, também foi encontrado um veículo com placa do Mato Grosso do Sul e, após a PM realizar consulta, foi constatado que o carro apresentava restrição judicial.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que foi acionado para buscar o corpo.