PDT confirma pré-candidatura de Edvaldo Nogueira ao governo de Sergipe

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, informou à Revista Veja que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), foi o escolhido do partido para disputar o governo de Sergipe, em 2022. Segundo a coluna Radar, assinada pelo jornalista Robson Bonin, o chefão do PDT disse que estão sendo construídos “palanques muito fortes” no Brasil para o presidenciável pederista Ciro Gomes, inclusive em Sergipe.

A revista Veja revela que a ideia do PDT é lançar a maior quantidade de candidatos nos estados visando garantir uma plataforma para Ciro concorrer no ano que vem. Lupi garante que “neste momento o partido já articulou ao menos nove palanques. Outros ‘cinco ou seis’, segundo ele, estariam ainda em negociação”, publica a Veja, acrescentando que “no Sergipe, o escolhido foi o atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira”.

Talvez tenha sido por causa desta posição da direção nacional do PDT que, esta semana, o governador Belivaldo Chagas (PSD) citou a provável candidatura do prefeito de Aracaju. De acordo com o chefe do Executivo sergipano, se agora Edvaldo Nogueira tem demonstrado interesse em participar das eleições de 2022 “é porque o mundo gira”. De fato, após ter sido visitado pelo presidente Carlos Lupi, o prefeito da capital passou a se movimentar, conversar sobre a sucessão estadual com as lideranças políticas e se insunuar como pré-candidato ao governo da base política liderada pelo governador Belivaldo Chagas.