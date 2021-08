Canais: consumidores conseguem acessar serviços da Energisa

A praticidade tecnológica e a facilidade de acesso aos serviços nos canais digitais estão atraindo cada vez mais clientes para as plataformas da Energisa. No primeiro semestre deste ano, 812.562 atendimentos foram prestados ao público por meio do aplicativo Energisa On, site e Gisa, assistente virtual do whatsapp nas regiões de atendimento da Energisa Sergipe. Por esses canais, é possível emitir segunda via da fatura, solicitar religação e ligação de energia, consultar débitos, entre outros serviços. Tudo isso sem sair de casa.

A Energisa está sempre inovando para facilitar a vida dos clientes. O atendimento pelos nossos canais digitais é rápido, prático e você consegue solicitar os serviços pelo celular, tablet ou computador, na segurança da sua casa”, ressalta o coordenador de atendimento da Energisa Sergipe, Rosano Freitas.

O coordenador acrescenta que no ranking dos acessos às plataformas aparece o site, com 547.860 dos atendimentos prestados, seguido do Energisa On 139.739 e da Gisa 124.963. “A diversidade dos canais favorece diferentes públicos, conforme o perfil do nosso cliente. Alguns preferem aplicativo, outros o site e outros whatsapp, esse é o nosso diferencial. Estamos sempre evoluindo para corresponder às expectativas do nosso cliente”, garante.

Na área de abrangência da Energisa Sergipe, que atende 63 municípios, os atendimentos solicitados pelo aplicativo totalizaram 139.739 no primeiro semestre. Disponível gratuitamente para as versões IOS e Android, o aplicativo permite solicitar diversos serviços diretamente do celular.

Ao baixar o app, o cliente precisa informar apenas o CPF e selecionar um número de telefone já vinculado ao seu cadastro na Energisa. Um código será enviado para o smartphone para liberar a navegação. Caso não seja cliente da Energisa ou Não tenha cadastro digital, será necessário informar o seu CPF, nome e número de telefone para prosseguir com o seu acesso”, detalha Rosano.

A Gisa, assistente virtual do whatsapp, que atende pelo número (79) 98101-0715, também veio para facilitar o relacionamento com o público. Todos os sistemas são automatizados, e com o uso da inteligência artificial é possível saber as preferências de serviços procurados, melhorando ainda mais a interação com o cliente. “Utilizamos a linguagem informal para tornar as interações mais ágeis. Só é necessário informar o número da unidade consumidora ou CPF e ir seguindo as instruções”, frisa Rosano.

Conheça os serviços disponíveis nos canais digitais:

Emissão de segunda via da fatura

Consulta de débitos

Religação de energia

Negociação de dívida

Informar falta de energia

Histórico de consumo

Atualização Cadastral

Alteração de data de vencimento

Declaração de quitação

Informar leitura

Débito automático

Cadastro da fatura por e-mail

Alteração de carga

Nova ligação

Por Adriana Freitas