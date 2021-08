Periodontite é altamente prejudicial à saúde da boca

Saber o que causa esse tipo de problema é o início da prevenção

A doença periodontal é altamente prejudicial para a saúde da boca e dos seus dentes. Ela ocorre quando bactérias nocivas, restos de alimento e açúcar se acumulam nos dentes e gengivas produzindo a chamada placa dental. Em grande quantidade, essa película pode levar a inflamações, inchaços e sangramentos nas gengivas.

Quando não tratada, pode se agravar ao atingir os tecidos (gengivas), o osso alveolar e o ligamento periodontal, que juntos formam a região chamada de periodonto. Essa parte da boca é fundamental para a saúde do organismo, mas também pode ser extremamente vulnerável a males que podem gerar consequências graves.

A doença periodontal afeta os tecidos que oferecem proteção e suporte para os dentes, pode soltá-los e danificar o tecido mole sob eles. Essa é a forma mais grave de doença periodontal. Pessoas adultas são as mais acometidas, mas elas também podem atingir adolescentes e crianças.

Como evitar

Saber o que causa esse tipo de problema é o início da prevenção. E a manutenção diária da saúde bucal é uma das formas de se evitar essa doença. Se for crônica, a inflamação da gengiva devido à gengivite e à periodontite pode trazer riscos de complicações para outras partes do organismo, a exemplo do sistema cardiovascular.

Observar alguns fatores de risco, como a idade, ajuda na prevenção. Pessoas mais velhas necessitam de avaliação para doenças e inflamações crônicas. Homens também correm maior risco de periodontite avançada do que as mulheres. A predisposição genética também influencia, neste caso vale observar o histórico familiar de membros que tiveram perdas de dentes.

Além disso, fatores como diabetes, obesidade, tabagismo, diabetes, e pouca ou falta de higiene bucal aumentam as chances de ocorrência. É preciso redobrar a atenção e visitar mais o consultório do dentista nesse caso, ciente da relação existente entre a doença e o risco de outros problemas de saúde geral do organismo. Gestantes devem ficar atentas também, pois a falta de controle de periodontite pré-existente pode levar a complicações na gravidez.

É importante consultar um especialista em Periodontia para uma correta avaliação de cada caso. Mas antes disso, já é possível se prevenir melhorando a sua higiene bucal e reduzir a inflamação da gengiva. A consulta regular a cada seis meses é essencial para evitar este e outros problemas que comprometem a saúde da boca.

